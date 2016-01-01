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管理 API 密钥

ClickHouse Cloud 提供了一个利用 OpenAPI 的 API，允许您以编程方式管理您的账户和服务的各个方面。

备注

本文档涵盖了 ClickHouse Cloud API。有关数据库 API 端点，请参见 Cloud Endpoints API

  1. 您可以使用左侧菜单中的 API Keys 选项卡来创建和管理您的 API 密钥。
  1. API Keys 页面最初将显示一个提示，以创建您的第一个 API 密钥，如下所示。在创建第一个密钥后，您可以使用右上角出现的 New API Key 按钮创建新的密钥。
  1. 要创建 API 密钥，请指定密钥名称、密钥权限和过期时间，然后点击 Generate API Key

备注

权限与 ClickHouse Cloud 预定义角色 一致。开发者角色具有只读权限，管理员角色具有完全的读写权限。

  1. 接下来的屏幕将显示您的 Key ID 和 Key secret。复制这些值并将其安全保存，例如放入保险柜中。离开此屏幕后，这些值将不会再显示。
  1. ClickHouse Cloud API 使用 HTTP 基本认证 来验证您的 API 密钥的有效性。以下是如何使用您的 API 密钥通过 curl 向 ClickHouse Cloud API 发送请求的示例：
  1. 返回到 API Keys 页面，您将看到密钥名称、Key ID 的最后四个字符、权限、状态、过期日期和创建者。您可以从此屏幕编辑密钥名称、权限和到期时间。密钥也可以在此屏幕上禁用或删除。

备注

删除 API 密钥是一个永久性操作。任何使用该密钥的服务将立即失去访问 ClickHouse Cloud 的权限。

端点

端点文档在这里。 使用您的 API Key 和 API Secret 与基本 URL https://api.clickhouse.cloud/v1