管理 API 密钥

ClickHouse Cloud 提供了一个利用 OpenAPI 的 API，允许您以编程方式管理您的账户和服务的各个方面。

备注 本文档涵盖了 ClickHouse Cloud API。有关数据库 API 端点，请参见 Cloud Endpoints API

您可以使用左侧菜单中的 API Keys 选项卡来创建和管理您的 API 密钥。

API Keys 页面最初将显示一个提示，以创建您的第一个 API 密钥，如下所示。在创建第一个密钥后，您可以使用右上角出现的 New API Key 按钮创建新的密钥。

要创建 API 密钥，请指定密钥名称、密钥权限和过期时间，然后点击 Generate API Key 。

备注 权限与 ClickHouse Cloud 预定义角色 一致。开发者角色具有只读权限，管理员角色具有完全的读写权限。

接下来的屏幕将显示您的 Key ID 和 Key secret。复制这些值并将其安全保存，例如放入保险柜中。离开此屏幕后，这些值将不会再显示。

ClickHouse Cloud API 使用 HTTP 基本认证 来验证您的 API 密钥的有效性。以下是如何使用您的 API 密钥通过 curl 向 ClickHouse Cloud API 发送请求的示例：

返回到 API Keys 页面，您将看到密钥名称、Key ID 的最后四个字符、权限、状态、过期日期和创建者。您可以从此屏幕编辑密钥名称、权限和到期时间。密钥也可以在此屏幕上禁用或删除。

备注 删除 API 密钥是一个永久性操作。任何使用该密钥的服务将立即失去访问 ClickHouse Cloud 的权限。