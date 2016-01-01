账户关闭与删除

我们的目标是帮助您在项目中取得成功。如果您在本网站找不到答案或需要帮助评估特定的使用案例，请通过 [email protected] 联系我们。

我们知道，有时会出现需要关闭账户的情况。本指南将帮助您完成此过程。

客户可以重新登录关闭的账户以查看使用情况、账单和账户级别的活动日志。这使您能够轻松访问对多种目的有用的详细信息，从记录用例到在年底下载发票以用于报税。您将继续收到产品更新，以便了解您可能期待的功能是否现在可用。此外，关闭的账户可以随时重新打开以开始新的服务。

请求个人数据删除的客户应知道这是一个不可逆的过程。账户及相关信息将不再可用。您将不会收到产品更新，并且可能无法重新打开账户。这不会影响任何新闻通讯订阅。

新闻通讯订阅者可以随时使用新闻通讯电子邮件底部的取消订阅链接来取消订阅，而无需关闭账户或删除其信息。

在请求关闭账户之前，请采取以下步骤以准备账户。

导出您需要保留的服务中的任何数据。 停止并删除您的服务。这将防止您账户上的额外费用产生。 移除所有用户，除了将请求关闭的管理员。这将帮助您确保在处理过程中不会创建新的服务。 在控制面板中查看“用量”和“账单”标签，以验证所有费用已支付。我们无法关闭余额未付的账户。

我们需要对关闭和删除请求进行身份验证。为确保您的请求能快速处理，请遵循以下步骤。

登入您的 clickhouse.cloud 账户。 完成上述“准备关闭”部分中的所有剩余步骤。 点击帮助按钮（屏幕右上角的问号）。 在“支持”下点击“创建案例”。 在“创建新案例”屏幕中，输入以下内容：

点击“创建新案例” 我们将关闭您的账户，并发送确认电子邮件告诉您何时完成。

请注意，仅账户管理员可以请求 ClickHouse 删除个人数据。如果您不是账户管理员，请联系您的 ClickHouse 账户管理员请求将您从账户中移除。

要请求数据删除，请遵循上述“请求账户关闭”中的步骤。在输入案例信息时，将主题更改为“请关闭我的 ClickHouse 账户并删除我的个人数据。”

我们将在 30 天内完成个人数据删除请求。