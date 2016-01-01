将备份导出到您自己的云账户

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ClickHouse Cloud 支持将备份导出到您自己的云服务提供商 (CSP) 账户（AWS S3、Google Cloud Storage 或 Azure Blob Storage）。有关 ClickHouse Cloud 备份工作的详细信息，包括“完整”与“增量”备份，请参见 backups 文档。

在此，我们展示如何将完整和增量备份导出到 AWS、GCP、Azure 对象存储，以及如何从备份中恢复。

备注 用户应注意，任何将备份导出到同一云提供商的不同区域，或导出到另一个云提供商（在同一区域或不同区域）时，将产生 数据传输 费用。

您需要以下详细信息才能将备份导出到您自己的 CSP 存储桶或从中恢复备份。

AWS S3 端点，格式如下： 例如： 其中： testchbackups 是要导出备份的 S3 存储桶名称。

是要导出备份的 S3 存储桶名称。 backups 是可选的子目录。 AWS 访问密钥和密钥。

Azure 存储连接字符串。 存储账户中的 Azure 容器名称。 容器中的 Azure Blob。

GCS 端点，格式如下： 访问 HMAC 密钥和 HMAC 密码。

备份 / 恢复

完整备份

其中 uuid 是一个唯一标识符，用于区分一组备份。

备注 您需要为此子目录中的每个新备份使用不同的 UUID，否则将会出现 BACKUP_ALREADY_EXISTS 错误。 例如，如果您正在进行每日备份，则每天需要使用一个新的 UUID。

增量备份

请参见：配置备份/恢复以使用 S3 端点 获取更多详细信息。

备注 将备份导出到您自己的 Azure Blob Storage 存储桶目前尚不可用。此功能可用时，我们将更新此页面。

完整备份

其中 uuid 是一个唯一标识符，用于区分一组备份。

增量备份

请参见：配置备份/恢复以使用 S3 端点 获取更多详细信息。

完整备份

其中 uuid 是一个唯一标识符，用于区分一组备份。

增量备份