将备份导出到您自己的云账户
This feature is available in the Enterprise plan. To upgrade, visit the Plans page in the cloud console.
ClickHouse Cloud 支持将备份导出到您自己的云服务提供商 (CSP) 账户（AWS S3、Google Cloud Storage 或 Azure Blob Storage）。有关 ClickHouse Cloud 备份工作的详细信息，包括“完整”与“增量”备份，请参见 backups 文档。
在此，我们展示如何将完整和增量备份导出到 AWS、GCP、Azure 对象存储，以及如何从备份中恢复。
用户应注意，任何将备份导出到同一云提供商的不同区域，或导出到另一个云提供商（在同一区域或不同区域）时，将产生 数据传输 费用。
要求
您需要以下详细信息才能将备份导出到您自己的 CSP 存储桶或从中恢复备份。
AWS
-
AWS S3 端点，格式如下：
例如：
其中：
testchbackups是要导出备份的 S3 存储桶名称。
backups是可选的子目录。
-
-
AWS 访问密钥和密钥。
Azure
- Azure 存储连接字符串。
- 存储账户中的 Azure 容器名称。
- 容器中的 Azure Blob。
Google Cloud Storage (GCS)
-
GCS 端点，格式如下：
-
访问 HMAC 密钥和 HMAC 密码。
备份 / 恢复
备份 / 恢复到 AWS S3 存储桶
进行数据库备份
完整备份
其中
uuid 是一个唯一标识符，用于区分一组备份。
您需要为此子目录中的每个新备份使用不同的 UUID，否则将会出现
BACKUP_ALREADY_EXISTS 错误。
例如，如果您正在进行每日备份，则每天需要使用一个新的 UUID。
增量备份
从备份恢复
请参见：配置备份/恢复以使用 S3 端点 获取更多详细信息。
备份 / 恢复到 Azure Blob Storage
将备份导出到您自己的 Azure Blob Storage 存储桶目前尚不可用。此功能可用时，我们将更新此页面。
进行数据库备份
完整备份
其中
uuid 是一个唯一标识符，用于区分一组备份。
增量备份
从备份恢复
请参见：配置备份/恢复以使用 S3 端点 获取更多详细信息。
备份 / 恢复到 Google Cloud Storage (GCS)
进行数据库备份
完整备份
其中
uuid 是一个唯一标识符，用于区分一组备份。
增量备份