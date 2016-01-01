可配置备份

Scale plan feature 可配置备份 are available in the Scale and Enterprise plans. To upgrade, visit the Plans page in the cloud console.

ClickHouse Cloud 允许您为 Scale 和 Enterprise 级服务配置备份的时间表。根据您的业务需求，可以在以下几个维度上配置备份。

保留 : 每个备份保留的天数。保留时间可以指定为最低 1 天，最高可达 30 天，且在此范围内有多个值可供选择。

: 每个备份保留的天数。保留时间可以指定为最低 1 天，最高可达 30 天，且在此范围内有多个值可供选择。 频率 : 频率允许您指定后续备份之间的时间间隔。例如，"每 12 小时一次"的频率意味着备份之间相隔 12 小时。频率范围从 "每 6 小时" 到 "每 48 小时"，可选择的小时增量为: 6 , 8 , 12 , 16 , 20 , 24 , 36 , 48 。

: 频率允许您指定后续备份之间的时间间隔。例如，"每 12 小时一次"的频率意味着备份之间相隔 12 小时。频率范围从 "每 6 小时" 到 "每 48 小时"，可选择的小时增量为: , , , , , , , 。 开始时间: 您希望每天安排备份的开始时间。指定开始时间意味着备份的 "频率" 默认每 24 小时一次。 ClickHouse Cloud 将在指定开始时间的一个小时内启动备份。

备注 自定义时间表将覆盖 ClickHouse Cloud 中您所选服务的默认备份政策。

要配置服务的备份时间表，请转到控制台中的 设置 选项卡，然后单击 更改备份配置。

这将在右侧打开一个标签，您可以在其中选择保留、频率和开始时间的值。您需要保存所选设置以使其生效。