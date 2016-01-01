可配置备份
Scale plan feature
可配置备份 are available in the Scale and Enterprise plans. To upgrade, visit the Plans page in the cloud console.
ClickHouse Cloud 允许您为 Scale 和 Enterprise 级服务配置备份的时间表。根据您的业务需求，可以在以下几个维度上配置备份。
- 保留: 每个备份保留的天数。保留时间可以指定为最低 1 天，最高可达 30 天，且在此范围内有多个值可供选择。
- 频率: 频率允许您指定后续备份之间的时间间隔。例如，"每 12 小时一次"的频率意味着备份之间相隔 12 小时。频率范围从 "每 6 小时" 到 "每 48 小时"，可选择的小时增量为:
6,
8,
12,
16,
20,
24,
36,
48。
- 开始时间: 您希望每天安排备份的开始时间。指定开始时间意味着备份的 "频率" 默认每 24 小时一次。 ClickHouse Cloud 将在指定开始时间的一个小时内启动备份。
备注
自定义时间表将覆盖 ClickHouse Cloud 中您所选服务的默认备份政策。
要配置服务的备份时间表，请转到控制台中的 设置 选项卡，然后单击 更改备份配置。
这将在右侧打开一个标签，您可以在其中选择保留、频率和开始时间的值。您需要保存所选设置以使其生效。
备注
开始时间和频率是互斥的。开始时间具有优先权。
备注
更改备份时间表可能会导致每月的存储费用增加，因为一些备份可能不包含在服务的默认备份中。请参阅下方的 "理解备份成本" 部分。