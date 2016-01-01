跳到主要内容
跳到主要内容

管理云

在本节文档中，您将找到关于管理 ClickHouse 云所需的所有信息。本节包含以下页面：

页面描述
ClickHouse 云层级描述不同的云层级、其特点以及选择适合的层级时需要考虑的因素。
集成涵盖了 ClickHouse 云的内置集成、自定义集成以及不支持的集成。
备份描述 ClickHouse 云中备份的工作原理、为您的服务配置备份的选项，以及如何从备份中恢复。
监控如何集成 Prometheus 以监控 ClickHouse 云。
账单解释 ClickHouse 云的定价模型，包括影响您服务成本的因素。
配置设置描述如何为 ClickHouse 云配置设置。
副本感知路由解释什么是 ClickHouse 云中的副本感知路由、其限制以及如何配置它。
自动扩展解释如何根据您的资源需求手动或自动扩展 ClickHouse 云服务。
服务正常运行时间和 SLA关于服务正常运行时间和生产实例提供的服务水平协议的信息。
通知显示如何接收 ClickHouse 云通知以及如何自定义这些通知。
升级关于 ClickHouse 云中如何执行升级的信息。
删除账户关于如何在必要时关闭或删除您的账户的信息。
使用 Postman 的编程 API 访问指南，帮助您使用 Postman 测试 ClickHouse API。
故障排除常见问题及其故障排除方法的集合。
数据传输了解 ClickHouse 云如何计量传入和传出的数据。
2025年1月变更 FAQ了解 2025 年 1 月引入的云变更。