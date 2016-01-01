管理云
在本节文档中，您将找到关于管理 ClickHouse 云所需的所有信息。本节包含以下页面：
|页面
|描述
|ClickHouse 云层级
|描述不同的云层级、其特点以及选择适合的层级时需要考虑的因素。
|集成
|涵盖了 ClickHouse 云的内置集成、自定义集成以及不支持的集成。
|备份
|描述 ClickHouse 云中备份的工作原理、为您的服务配置备份的选项，以及如何从备份中恢复。
|监控
|如何集成 Prometheus 以监控 ClickHouse 云。
|账单
|解释 ClickHouse 云的定价模型，包括影响您服务成本的因素。
|配置设置
|描述如何为 ClickHouse 云配置设置。
|副本感知路由
|解释什么是 ClickHouse 云中的副本感知路由、其限制以及如何配置它。
|自动扩展
|解释如何根据您的资源需求手动或自动扩展 ClickHouse 云服务。
|服务正常运行时间和 SLA
|关于服务正常运行时间和生产实例提供的服务水平协议的信息。
|通知
|显示如何接收 ClickHouse 云通知以及如何自定义这些通知。
|升级
|关于 ClickHouse 云中如何执行升级的信息。
|删除账户
|关于如何在必要时关闭或删除您的账户的信息。
|使用 Postman 的编程 API 访问
|指南，帮助您使用 Postman 测试 ClickHouse API。
|故障排除
|常见问题及其故障排除方法的集合。
|数据传输
|了解 ClickHouse 云如何计量传入和传出的数据。
|2025年1月变更 FAQ
|了解 2025 年 1 月引入的云变更。