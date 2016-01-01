查询洞察

查询洞察功能通过各种可视化和表格使 ClickHouse 内置的查询日志更易于使用。ClickHouse 的 system.query_log 表是查询优化、调试和监控整体集群健康和性能的重要信息源。

选择服务后，左侧边栏中的 监控 导航项应展开，显示一个新的 查询洞察 子项。点击此选项会打开新的查询洞察页面：

顶部的状态框代表所选时间段内一些基本的高级查询指标。在其下方，我们展示了三个时间序列图，表示不同查询类型（选择、插入、其他）在所选时间窗口内的查询量、延迟和错误率。延迟图可以进一步调整，以显示 p50、p90 和 p99 延迟：

在高级指标下方，表格显示了在所选时间窗口内的查询日志条目（按标准化查询哈希和用户分组）：

最近的查询可以按任何可用字段进行过滤和排序。表格还可以配置以显示或隐藏其他字段，如表、p90 和 p99 延迟。

从最近查询表中选择一个查询将打开一个浮动窗口，包含特定于所选查询的指标和信息：

从浮动窗口可以看到，这个特定查询在过去 24 小时内运行了超过 3000 次。查询信息选项卡中的所有指标都是聚合指标，但我们也可以通过选择 查询历史选项卡查看单个运行的指标：