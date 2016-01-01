GCP Marketplace PAYG
开始通过 GCP Marketplace 的按需付费公共报价使用 ClickHouse Cloud。
前提条件
- 一个由您的计费管理员启用购买权限的 GCP 项目。
- 要在 GCP Marketplace 上订阅 ClickHouse Cloud，您必须使用具有购买权限的账户登录，并选择适当的项目。
注册步骤
- 转到 GCP Marketplace，搜索 ClickHouse Cloud。确保您选择了正确的项目。
- 点击 列表，然后点击 订阅。
- 在下一个屏幕上，配置订阅：
- 计划将默认为“ClickHouse Cloud”
- 订阅时间框架为“每月”
- 选择适当的计费账户
- 接受条款然后点击 订阅
- 一旦您点击 订阅，您将看到一个模态框 使用 ClickHouse 注册。
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请注意，此时设置尚未完成。您需要通过点击 设置您的账户 并在 ClickHouse Cloud 上注册，来重定向到 ClickHouse Cloud。
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一旦您重定向到 ClickHouse Cloud，您可以使用现有账户登录，或注册新账户。此步骤非常重要，以便将您的 ClickHouse Cloud 组织绑定到 GCP Marketplace 计费。
如果您是新用户，请在页面底部点击 注册。系统会提示您创建新用户并验证邮箱。验证邮箱后，您可以离开 ClickHouse Cloud 登录页面，并使用新用户名登录 https://console.clickhouse.cloud。
请注意，如果您是新用户，您还需要提供一些关于您业务的基本信息。请参见下面的截图。
如果您是现有 ClickHouse Cloud 用户，只需使用您的凭据登录。
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成功登录后，将创建一个新的 ClickHouse Cloud 组织。该组织将连接到您的 GCP 计费账户，所有使用将通过您的 GCP 账户计费。
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登录后，您可以确认您的计费确实与 GCP Marketplace 绑定，并开始设置您的 ClickHouse Cloud 资源。
- 您应该会收到一封确认注册的电子邮件：
如果您遇到任何问题，请随时联系 我们的支持团队。