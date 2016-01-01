GCP Marketplace PAYG

开始通过 GCP Marketplace 的按需付费公共报价使用 ClickHouse Cloud。

一个由您的计费管理员启用购买权限的 GCP 项目。

要在 GCP Marketplace 上订阅 ClickHouse Cloud，您必须使用具有购买权限的账户登录，并选择适当的项目。

转到 GCP Marketplace，搜索 ClickHouse Cloud。确保您选择了正确的项目。

点击 列表，然后点击 订阅。

在下一个屏幕上，配置订阅：

计划将默认为“ClickHouse Cloud”

订阅时间框架为“每月”

选择适当的计费账户

接受条款然后点击 订阅

一旦您点击 订阅，您将看到一个模态框 使用 ClickHouse 注册。

请注意，此时设置尚未完成。您需要通过点击 设置您的账户 并在 ClickHouse Cloud 上注册，来重定向到 ClickHouse Cloud。 一旦您重定向到 ClickHouse Cloud，您可以使用现有账户登录，或注册新账户。此步骤非常重要，以便将您的 ClickHouse Cloud 组织绑定到 GCP Marketplace 计费。

如果您是新用户，请在页面底部点击 注册。系统会提示您创建新用户并验证邮箱。验证邮箱后，您可以离开 ClickHouse Cloud 登录页面，并使用新用户名登录 https://console.clickhouse.cloud。

请注意，如果您是新用户，您还需要提供一些关于您业务的基本信息。请参见下面的截图。

如果您是现有 ClickHouse Cloud 用户，只需使用您的凭据登录。

成功登录后，将创建一个新的 ClickHouse Cloud 组织。该组织将连接到您的 GCP 计费账户，所有使用将通过您的 GCP 账户计费。 登录后，您可以确认您的计费确实与 GCP Marketplace 绑定，并开始设置您的 ClickHouse Cloud 资源。

您应该会收到一封确认注册的电子邮件：

如果您遇到任何问题，请随时联系 我们的支持团队。