GCP Marketplace 受托合同
开始使用 ClickHouse Cloud 通过 GCP Marketplace 的受托合同。受托合同，也称为私人报价，允许客户承诺在一定时间内在 ClickHouse Cloud 上消费一定金额。
前提条件
- 根据具体合同条款获取了 ClickHouse 的私人报价。
注册步骤
- 您应该已经收到了一封电子邮件，其中包含审核和接受您私人报价的链接。
- 点击电子邮件中的 审核报价 链接。这将带您进入包含私人报价详情的 GCP Marketplace 页面。
- 审核私人报价详情，如果一切正确，请点击 接受。
- 点击 前往产品页面。
- 点击 在供应商处管理。
此时至关重要的是重定向到 ClickHouse Cloud 并注册或登录。未完成此步骤，我们将无法将您的 GCP Marketplace 订阅链接到 ClickHouse Cloud。
- 当您重定向到 ClickHouse Cloud 后，可以使用现有帐户登录或注册新帐户。
如果您是新用户，请点击页面底部的 注册。系统会提示您创建新用户并验证电子邮件。验证电子邮件后，您可以离开 ClickHouse Cloud 登录页面，并使用新用户名登录 https://console.clickhouse.cloud。
请注意，如果您是新用户，您还需要提供关于您企业的一些基本信息。请查看下面的截图。
如果您是现有 ClickHouse Cloud 用户，请使用您的凭证登录。
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成功登录后，将创建一个新的 ClickHouse Cloud 组织。该组织将与您的 GCP 计费帐户连接，所有使用情况将通过您的 GCP 帐户计费。
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登录后，您可以确认您的计费确实与 GCP Marketplace 关联，并开始设置您的 ClickHouse Cloud 资源。
- 您应该收到一封确认注册的电子邮件：
如果您遇到任何问题，请随时联系 我们的支持团队。