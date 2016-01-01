GCP Marketplace 受托合同

开始使用 ClickHouse Cloud 通过 GCP Marketplace 的受托合同。受托合同，也称为私人报价，允许客户承诺在一定时间内在 ClickHouse Cloud 上消费一定金额。

根据具体合同条款获取了 ClickHouse 的私人报价。

您应该已经收到了一封电子邮件，其中包含审核和接受您私人报价的链接。

点击电子邮件中的 审核报价 链接。这将带您进入包含私人报价详情的 GCP Marketplace 页面。

审核私人报价详情，如果一切正确，请点击 接受。

点击 前往产品页面。

点击 在供应商处管理。

此时至关重要的是重定向到 ClickHouse Cloud 并注册或登录。未完成此步骤，我们将无法将您的 GCP Marketplace 订阅链接到 ClickHouse Cloud。

当您重定向到 ClickHouse Cloud 后，可以使用现有帐户登录或注册新帐户。

如果您是新用户，请点击页面底部的 注册。系统会提示您创建新用户并验证电子邮件。验证电子邮件后，您可以离开 ClickHouse Cloud 登录页面，并使用新用户名登录 https://console.clickhouse.cloud。

请注意，如果您是新用户，您还需要提供关于您企业的一些基本信息。请查看下面的截图。

如果您是现有 ClickHouse Cloud 用户，请使用您的凭证登录。

成功登录后，将创建一个新的 ClickHouse Cloud 组织。该组织将与您的 GCP 计费帐户连接，所有使用情况将通过您的 GCP 帐户计费。 登录后，您可以确认您的计费确实与 GCP Marketplace 关联，并开始设置您的 ClickHouse Cloud 资源。

您应该收到一封确认注册的电子邮件：

如果您遇到任何问题，请随时联系 我们的支持团队。