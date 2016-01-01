跳到主要内容
跳到主要内容

Azure Marketplace PAYG

开始使用 ClickHouse Cloud 的 Azure Marketplace，通过 PAYG（按需付费）公共报价。

先决条件

  • 一个由您的计费管理员启用购买权限的 Azure 项目。
  • 要在 Azure Marketplace 订阅 ClickHouse Cloud，您必须使用具有购买权限的帐户登录并选择适当的项目。
  1. 前往 Azure Marketplace，搜索 ClickHouse Cloud。确保您已登录，以便可以在市场上购买服务。

ClickHouse Cloud 注册信息表单
  1. 在产品列表页面，单击 立即获取

ClickHouse Cloud 注册信息表单
  1. 在下一个页面上，您需要提供名称、电子邮件和位置信息。

ClickHouse Cloud 注册信息表单
  1. 在下一个页面上，单击 订阅

ClickHouse Cloud 注册信息表单
  1. 在下一个页面上，选择订阅、资源组和资源组位置。资源组位置不必与您打算在 ClickHouse Cloud 启动服务的位置相同。

ClickHouse Cloud 注册信息表单
  1. 您还需要为订阅提供名称，并从可用选项中选择计费条款。您可以选择将 定期计费 设置为开或关。如果您将其设置为“关”，则合同将在计费条款结束后终止，您的资源将被停用。

ClickHouse Cloud 注册信息表单

  1. 点击 "审核 + 订阅"

  2. 在下一个页面上，确认一切看起来正常，然后点击 订阅


ClickHouse Cloud 注册信息表单
  1. 请注意，此时您已订阅 ClickHouse Cloud 的 Azure 订阅，但尚未在 ClickHouse Cloud 上设置帐户。接下来的步骤是必需且至关重要的，以便 ClickHouse Cloud 能够绑定到您的 Azure 订阅，以便通过 Azure marketplace 进行正确计费。

ClickHouse Cloud 注册信息表单
  1. 一旦 Azure 设置完成，立即配置帐户按钮将变为可用。

ClickHouse Cloud 注册信息表单
  1. 点击 立即配置帐户

您将收到类似于以下内容的电子邮件，其中包含有关配置帐户的详细信息：


ClickHouse Cloud 注册信息表单

  1. 您将被重定向到 ClickHouse Cloud 注册或登录页面。您可以选择使用新帐户注册或使用现有帐户登录。登录后，将创建一个新组织，可以通过 Azure Marketplace 使用并计费。

  2. 在继续之前，您需要回答几个问题 - 地址和公司详细信息。


ClickHouse Cloud 注册信息表单
ClickHouse Cloud 注册信息表单 2
  1. 一旦您点击 完成注册，您将被带到 ClickHouse Cloud 内的组织，在这里您可以查看计费屏幕，以确保您通过 Azure Marketplace 进行计费并可以创建服务。


ClickHouse Cloud 注册信息表单

ClickHouse Cloud 注册信息表单
  1. 如果您遇到任何问题，请随时联系 我们的支持团队