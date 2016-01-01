Azure Marketplace PAYG
开始使用 ClickHouse Cloud 的 Azure Marketplace，通过 PAYG（按需付费）公共报价。
先决条件
- 一个由您的计费管理员启用购买权限的 Azure 项目。
- 要在 Azure Marketplace 订阅 ClickHouse Cloud，您必须使用具有购买权限的帐户登录并选择适当的项目。
- 前往 Azure Marketplace，搜索 ClickHouse Cloud。确保您已登录，以便可以在市场上购买服务。
- 在产品列表页面，单击 立即获取。
- 在下一个页面上，您需要提供名称、电子邮件和位置信息。
- 在下一个页面上，单击 订阅。
- 在下一个页面上，选择订阅、资源组和资源组位置。资源组位置不必与您打算在 ClickHouse Cloud 启动服务的位置相同。
- 您还需要为订阅提供名称，并从可用选项中选择计费条款。您可以选择将 定期计费 设置为开或关。如果您将其设置为“关”，则合同将在计费条款结束后终止，您的资源将被停用。
-
点击 "审核 + 订阅"。
-
在下一个页面上，确认一切看起来正常，然后点击 订阅。
- 请注意，此时您已订阅 ClickHouse Cloud 的 Azure 订阅，但尚未在 ClickHouse Cloud 上设置帐户。接下来的步骤是必需且至关重要的，以便 ClickHouse Cloud 能够绑定到您的 Azure 订阅，以便通过 Azure marketplace 进行正确计费。
- 一旦 Azure 设置完成，立即配置帐户按钮将变为可用。
- 点击 立即配置帐户。
您将收到类似于以下内容的电子邮件，其中包含有关配置帐户的详细信息：
-
您将被重定向到 ClickHouse Cloud 注册或登录页面。您可以选择使用新帐户注册或使用现有帐户登录。登录后，将创建一个新组织，可以通过 Azure Marketplace 使用并计费。
-
在继续之前，您需要回答几个问题 - 地址和公司详细信息。
- 一旦您点击 完成注册，您将被带到 ClickHouse Cloud 内的组织，在这里您可以查看计费屏幕，以确保您通过 Azure Marketplace 进行计费并可以创建服务。
- 如果您遇到任何问题，请随时联系 我们的支持团队。