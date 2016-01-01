AWS Marketplace PAYG

开始使用 ClickHouse Cloud，通过 AWS Marketplace 的 PAYG（按需付费）公共报价。

一个由您的账单管理员启用购买权的 AWS 账户。

您必须使用此账户登录 AWS 市场才能购买。

前往 AWS Marketplace 并搜索 ClickHouse Cloud。

点击 列表，然后点击 查看购买选项。

在下一个屏幕上，配置合同：

合同长度 - PAYG 合同按月运行。

续订设置 - 您可以选择合同是否自动续订。 请注意，如果您未启用自动续订，您的组织将在账单周期结束时自动进入宽限期，然后被注销。

合同选项 - 您可以在此文本框中输入任意数字（或仅输入1）。这不会影响您支付的价格，因为公共报价下这些单位的价格为 $0。这些单位通常在接受 ClickHouse Cloud 的私人报价时使用。

采购订单 - 这是可选的，您可以忽略此项。

填写完上述信息后，点击 创建合同。您可以确认显示的合同价格为零美元，这基本上意味着您没有应付款项，费用将根据使用情况产生。

一旦您点击 创建合同，您将看到一个弹窗确认并支付（$0 到期）。 一旦您点击 立即支付，您将看到确认信息，表明您现在已订阅 ClickHouse Cloud 的 AWS Marketplace 产品。

请注意，此时设置尚未完成。您需要通过点击 设置您的账户 重新定向到 ClickHouse Cloud，并在 ClickHouse Cloud 上注册。 一旦您重新定向到 ClickHouse Cloud，您可以选择使用现有账户登录，或注册新账户。此步骤非常重要，以便我们能将您的 ClickHouse Cloud 组织与 AWS Marketplace 计费绑定。

如果您是新的 ClickHouse Cloud 用户，请在页面底部点击 注册。您将被提示创建新用户并验证电子邮件。验证您的电子邮件后，您可以离开 ClickHouse Cloud 登录页面，并在 https://console.clickhouse.cloud 使用新用户名登录。

请注意，如果您是新用户，您还需要提供一些有关您公司的基本信息。请查看以下截图。

如果您是现有的 ClickHouse Cloud 用户，只需使用您的凭据登录。

登录成功后，将创建一个新的 ClickHouse Cloud 组织。该组织将与您的 AWS 账单账户连接，所有使用情况将通过您的 AWS 账户计费。 登录后，您可以确认您的计费实际上与 AWS Marketplace 相关联，并开始设置您的 ClickHouse Cloud 资源。

您应该收到一封确认注册的电子邮件：

如果您遇到任何问题，请随时联系 我们的支持团队。