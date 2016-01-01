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AWS Marketplace PAYG

开始使用 ClickHouse Cloud，通过 AWS Marketplace 的 PAYG（按需付费）公共报价。

Prerequisites

  • 一个由您的账单管理员启用购买权的 AWS 账户。
  • 您必须使用此账户登录 AWS 市场才能购买。

Steps to sign up

  1. 前往 AWS Marketplace 并搜索 ClickHouse Cloud。

AWS Marketplace 主页
  1. 点击 列表，然后点击 查看购买选项

AWS Marketplace 搜索 ClickHouse
  1. 在下一个屏幕上，配置合同：

  • 合同长度 - PAYG 合同按月运行。

  • 续订设置 - 您可以选择合同是否自动续订。 请注意，如果您未启用自动续订，您的组织将在账单周期结束时自动进入宽限期，然后被注销。

  • 合同选项 - 您可以在此文本框中输入任意数字（或仅输入1）。这不会影响您支付的价格，因为公共报价下这些单位的价格为 $0。这些单位通常在接受 ClickHouse Cloud 的私人报价时使用。

  • 采购订单 - 这是可选的，您可以忽略此项。


AWS Marketplace 配置合同

填写完上述信息后，点击 创建合同。您可以确认显示的合同价格为零美元，这基本上意味着您没有应付款项，费用将根据使用情况产生。


AWS Marketplace 确认合同

  1. 一旦您点击 创建合同，您将看到一个弹窗确认并支付（$0 到期）。

  2. 一旦您点击 立即支付，您将看到确认信息，表明您现在已订阅 ClickHouse Cloud 的 AWS Marketplace 产品。


AWS Marketplace 支付确认

  1. 请注意，此时设置尚未完成。您需要通过点击 设置您的账户 重新定向到 ClickHouse Cloud，并在 ClickHouse Cloud 上注册。

  2. 一旦您重新定向到 ClickHouse Cloud，您可以选择使用现有账户登录，或注册新账户。此步骤非常重要，以便我们能将您的 ClickHouse Cloud 组织与 AWS Marketplace 计费绑定。


ClickHouse Cloud 登录页面

如果您是新的 ClickHouse Cloud 用户，请在页面底部点击 注册。您将被提示创建新用户并验证电子邮件。验证您的电子邮件后，您可以离开 ClickHouse Cloud 登录页面，并在 https://console.clickhouse.cloud 使用新用户名登录。


ClickHouse Cloud 注册页面

请注意，如果您是新用户，您还需要提供一些有关您公司的基本信息。请查看以下截图。


ClickHouse Cloud 注册信息表单

ClickHouse Cloud 注册信息表单 2

如果您是现有的 ClickHouse Cloud 用户，只需使用您的凭据登录。

  1. 登录成功后，将创建一个新的 ClickHouse Cloud 组织。该组织将与您的 AWS 账单账户连接，所有使用情况将通过您的 AWS 账户计费。

  2. 登录后，您可以确认您的计费实际上与 AWS Marketplace 相关联，并开始设置您的 ClickHouse Cloud 资源。


ClickHouse Cloud 查看 AWS Marketplace 计费
ClickHouse Cloud 新服务页面
  1. 您应该收到一封确认注册的电子邮件：

AWS Marketplace 确认邮件

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