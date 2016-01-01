AWS Marketplace 承诺合同
通过承诺合同在 AWS Marketplace 上开始使用 ClickHouse Cloud。承诺合同，也称为私人优惠，允许客户承诺在一段时间内在 ClickHouse Cloud 上花费一定金额。
先决条件
- 来自 ClickHouse 的私人优惠，基于特定合同条款。
注册步骤
- 您应该收到了一封带有链接的电子邮件，以查看和接受您的私人优惠。
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点击电子邮件中的 Review Offer 链接。这应该会带您到 AWS Marketplace 页面，并显示私人优惠的详细信息。在接受私人优惠时，选择合同选项下的单位数量为 1。
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在 AWS 门户上完成订阅步骤，并点击 Set up your account。 此时重定向到 ClickHouse Cloud 是至关重要的，您可以注册新帐户或使用现有帐户登录。如果不完成此步骤，我们将无法将您的 AWS Marketplace 订阅与 ClickHouse Cloud 关联。
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一旦重定向到 ClickHouse Cloud，您可以选择用现有帐户登录或注册新帐户。此步骤非常重要，以便我们可以将您的 ClickHouse Cloud 组织绑定到 AWS Marketplace 账单中。
如果您是新的 ClickHouse Cloud 用户，请点击页面底部的 Register。系统将提示您创建新用户并验证电子邮件。验证您的电子邮件后，您可以离开 ClickHouse Cloud 登录页面，并使用新用户名登录 https://console.clickhouse.cloud。
请注意，如果您是新用户，您还需要提供一些有关您业务的基本信息。请参见下面的屏幕截图。
如果您是现有的 ClickHouse Cloud 用户，请使用您的凭据直接登录。
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登录成功后，将创建一个新的 ClickHouse Cloud 组织。该组织将连接到您的 AWS 账单帐户，所有使用情况将通过您的 AWS 帐户计费。
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登录后，您可以确认您的账单确实与 AWS Marketplace 关联，并开始设置您的 ClickHouse Cloud 资源。
- 您应该会收到一封确认注册的电子邮件：
如果您遇到任何问题，请随时联系 我们的支持团队。