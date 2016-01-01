AWS Marketplace 承诺合同

通过承诺合同在 AWS Marketplace 上开始使用 ClickHouse Cloud。承诺合同，也称为私人优惠，允许客户承诺在一段时间内在 ClickHouse Cloud 上花费一定金额。

来自 ClickHouse 的私人优惠，基于特定合同条款。

您应该收到了一封带有链接的电子邮件，以查看和接受您的私人优惠。

点击电子邮件中的 Review Offer 链接。这应该会带您到 AWS Marketplace 页面，并显示私人优惠的详细信息。在接受私人优惠时，选择合同选项下的单位数量为 1。 在 AWS 门户上完成订阅步骤，并点击 Set up your account。 此时重定向到 ClickHouse Cloud 是至关重要的，您可以注册新帐户或使用现有帐户登录。如果不完成此步骤，我们将无法将您的 AWS Marketplace 订阅与 ClickHouse Cloud 关联。 一旦重定向到 ClickHouse Cloud，您可以选择用现有帐户登录或注册新帐户。此步骤非常重要，以便我们可以将您的 ClickHouse Cloud 组织绑定到 AWS Marketplace 账单中。

如果您是新的 ClickHouse Cloud 用户，请点击页面底部的 Register。系统将提示您创建新用户并验证电子邮件。验证您的电子邮件后，您可以离开 ClickHouse Cloud 登录页面，并使用新用户名登录 https://console.clickhouse.cloud。

请注意，如果您是新用户，您还需要提供一些有关您业务的基本信息。请参见下面的屏幕截图。

如果您是现有的 ClickHouse Cloud 用户，请使用您的凭据直接登录。

登录成功后，将创建一个新的 ClickHouse Cloud 组织。该组织将连接到您的 AWS 账单帐户，所有使用情况将通过您的 AWS 帐户计费。 登录后，您可以确认您的账单确实与 AWS Marketplace 关联，并开始设置您的 ClickHouse Cloud 资源。

您应该会收到一封确认注册的电子邮件：

如果您遇到任何问题，请随时联系 我们的支持团队。