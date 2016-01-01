ClickHouse Cloud
ClickHouse Cloud 是由流行的开源 OLAP 数据库 ClickHouse 的原始创作者创建的云服务。您可以通过 开始免费试用 来体验 ClickHouse Cloud。
ClickHouse Cloud 的优势：
使用 ClickHouse Cloud 的一些优势如下所述：
- 快速实现价值：无需配置和扩展集群即可立即开始构建。
- 无缝扩展：自动扩展根据可变工作负载进行调整，因此您无需为高峰使用过度配置。
- 无服务器操作：我们负责大小、扩展、安全性、可靠性和升级，您可以安心坐着。
- 透明定价：只需为您使用的资源付费，并提供资源预留和扩展控制。
- 总体拥有成本：最佳的性价比和低管理开销。
- 广泛的生态系统：带上您最喜欢的数据连接器、可视化工具、SQL 和语言客户端。
ClickHouse Cloud 使用哪个版本的 ClickHouse？
ClickHouse Cloud 持续将您的服务升级到较新版本。在开源中发布核心数据库版本后，我们会在云预发布环境中进行额外验证，这通常需要 6-8 周的时间，然后才能进行生产发布。发布是按云服务提供商、服务类型和区域分阶段进行的。
我们提供了一个“快速”发布频道，供用户订阅以在常规发布计划之前获得更新。有关更多详细信息，请参见 “快速发布频道”。
如果您依赖于早期版本的功能，在某些情况下，您可以通过服务的兼容性设置恢复到先前的行为。