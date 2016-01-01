Обновление данных
В этом разделе документации вы узнаете, как вы можете обновлять ваши данные.
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|Описание
|Обзор
|Предоставляет обзор различий в обновлении данных между ClickHouse и OLTP базами данных, а также различных методов, доступных для этого в ClickHouse.
|Мутации обновления
|Узнайте, как обновлять данные с помощью мутаций обновления.
|Легкие обновления
|Узнайте, как обновлять данные с помощью легких обновлений.
|ReplacingMergeTree
|Узнайте, как обновлять данные с помощью ReplacingMergeTree.