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Обновление данных

В этом разделе документации вы узнаете, как вы можете обновлять ваши данные.

СтраницаОписание
ОбзорПредоставляет обзор различий в обновлении данных между ClickHouse и OLTP базами данных, а также различных методов, доступных для этого в ClickHouse.
Мутации обновленияУзнайте, как обновлять данные с помощью мутаций обновления.
Легкие обновленияУзнайте, как обновлять данные с помощью легких обновлений.
ReplacingMergeTreeУзнайте, как обновлять данные с помощью ReplacingMergeTree.