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CREATE VIEW

Создаёт представление. Представления бывают обычные, материализованные (MATERIALIZED) и LIVE.

CREATE [ OR REPLACE ] VIEW [ IF NOT EXISTS ] [ db . ] table_name [ ON CLUSTER ] AS SELECT . . .



Обычные представления не хранят никаких данных, они выполняют чтение данных из другой таблицы при каждом доступе. Другими словами, обычное представление — это не что иное, как сохраненный запрос. При чтении данных из представления этот сохраненный запрос используется как подзапрос в секции FROM.

Для примера, пусть вы создали представление:

CREATE VIEW view AS SELECT . . .



и написали запрос:

SELECT a , b , c FROM view



Этот запрос полностью эквивалентен использованию подзапроса:

SELECT a , b , c FROM ( SELECT . . . )



CREATE MATERIALIZED VIEW [ IF NOT EXISTS ] [ db . ] table_name [ ON CLUSTER ] [ TO [ db . ] name ] [ ENGINE = engine ] [ POPULATE ] AS SELECT . . .



Материализованные (MATERIALIZED) представления хранят данные, преобразованные соответствующим запросом SELECT.

При создании материализованного представления без использования TO [db].[table] , нужно обязательно указать ENGINE - движок таблицы для хранения данных.

При создании материализованного представления с испольованием TO [db].[table] , нельзя указывать POPULATE .

Материализованное представление устроено следующим образом: при вставке данных в таблицу, указанную в SELECT-е, кусок вставляемых данных преобразуется этим запросом SELECT, и полученный результат вставляется в представление.

:::note "Важно"



Материализованные представления в ClickHouse используют **имена столбцов** вместо порядка следования столбцов при вставке в целевую таблицу. Если в результатах запроса `SELECT` некоторые имена столбцов отсутствуют, то ClickHouse использует значение по умолчанию, даже если столбец не является [Nullable](/docs/ru/sql-reference/data-types/nullable). Безопасной практикой при использовании материализованных представлений считается добавление псевдонимов для каждого столбца.



Материализованные представления в ClickHouse больше похожи на `after insert` триггеры. Если в запросе материализованного представления есть агрегирование, оно применяется только к вставляемому блоку записей. Любые изменения существующих данных исходной таблицы (например обновление, удаление, удаление раздела и т.д.) не изменяют материализованное представление.

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Если указано POPULATE , то при создании представления в него будут добавлены данные, уже содержащиеся в исходной таблице, как если бы был сделан запрос CREATE TABLE ... AS SELECT ... . Если POPULATE не указано, представление будет содержать только данные, добавленные в таблицу после создания представления. Использовать POPULATE не рекомендуется, так как в представление не попадут данные, добавляемые в таблицу во время создания представления.

Запрос SELECT может содержать DISTINCT , GROUP BY , ORDER BY , LIMIT … Следует иметь ввиду, что соответствующие преобразования будут выполняться независимо, на каждый блок вставляемых данных. Например, при наличии GROUP BY , данные будут агрегироваться при вставке, но только в рамках одной пачки вставляемых данных. Далее, данные не будут доагрегированы. Исключение - использование ENGINE, производящего агрегацию данных самостоятельно, например, SummingMergeTree .

Выполнение запросов ALTER над материализованными представлениями имеет свои особенности, поэтому эти запросы могут быть неудобными для использования. Если материализованное представление использует конструкцию TO [db.]name , то можно выполнить DETACH представления, ALTER для целевой таблицы и последующий ATTACH ранее отсоединенного ( DETACH ) представления.

Обратите внимание, что работа материализованного представления находится под влиянием настройки optimize_on_insert. Перед вставкой данных в таблицу происходит их слияние.

Представления выглядят так же, как обычные таблицы. Например, они перечисляются в результате запроса SHOW TABLES .

Чтобы удалить представление, следует использовать DROP VIEW. Впрочем, DROP TABLE тоже работает для представлений.

:::note "Важно"

Представления `LIVE VIEW` являются экспериментальной возможностью. Их использование может повлечь потерю совместимости в будущих версиях.

Чтобы использовать `LIVE VIEW` и запросы `WATCH`, включите настройку [allow_experimental_live_view](/docs/ru/operations/settings/settings#allow-experimental-live-view).

:::



CREATE LIVE VIEW [ IF NOT EXISTS ] [ db . ] table_name [ WITH [ TIMEOUT [ value_in_sec ] [ AND ] ] [ REFRESH [ value_in_sec ] ] ] AS SELECT . . .



LIVE VIEW хранит результат запроса SELECT, указанного при создании, и обновляется сразу же при изменении этого результата. Конечный результат запроса и промежуточные данные, из которых формируется результат, хранятся в оперативной памяти, и это обеспечивает высокую скорость обработки для повторяющихся запросов. LIVE-представления могут отправлять push-уведомления при изменении результата исходного запроса SELECT . Для этого используйте запрос WATCH.

Изменение LIVE VIEW запускается при вставке данных в таблицу, указанную в исходном запросе SELECT .

LIVE-представления работают по тому же принципу, что и распределенные таблицы. Но вместо объединения отдельных частей данных с разных серверов, LIVE-представления объединяют уже имеющийся результат с новыми данными. Если в исходном запросе LIVE-представления есть вложенный подзапрос, его результаты не кешируются, в кеше хранится только результат основного запроса.