Встроенные словари
ClickHouse содержит встроенную возможность работы с геобазой.
Это позволяет:
- для идентификатора региона получить его имя на нужном языке;
- по идентификатору региона получить идентификатор города, области, федерального округа, страны, континента;
- проверить, что один регион входит в другой;
- получить цепочку родительских регионов.
Все функции поддерживают «транслокальность», то есть возможность использовать одновременно разные точки зрения на принадлежность регионов. Подробнее смотрите в разделе «Функции для работы со словарями Яндекс.Метрики».
В пакете по умолчанию, встроенные словари выключены.
Для включения, раскомментируйте параметры
path_to_regions_hierarchy_file и
path_to_regions_names_files в конфигурационном файле сервера.
Геобаза загружается из текстовых файлов.
Положите файлы
regions_hierarchy*.txt в директорию
path_to_regions_hierarchy_file. Этот конфигурационный параметр должен содержать путь к файлу
regions_hierarchy.txt (иерархия регионов по умолчанию), а другие файлы (
regions_hierarchy_ua.txt) должны находиться рядом в той же директории.
Положите файлы
regions_names_*.txt в директорию
path_to_regions_names_files.
Также вы можете создать эти файлы самостоятельно. Формат файлов такой:
regions_hierarchy*.txt: TabSeparated (без заголовка), столбцы:
- идентификатор региона (
UInt32);
- идентификатор родительского региона (
UInt32);
- тип региона (
UInt8): 1 - континент, 3 - страна, 4 - федеральный округ, 5 - область, 6 - город; остальные типы не имеют значения;
- население (
UInt32) - не обязательный столбец.
regions_names_*.txt: TabSeparated (без заголовка), столбцы:
- идентификатор региона (
UInt32);
- имя региона (
String) - не может содержать табы или переводы строк, даже экранированные.
Для хранения в оперативке используется плоский массив. Поэтому, идентификаторы не должны быть больше миллиона.
Словари могут обновляться без перезапуска сервера. Но набор доступных словарей не обновляется.
Для обновления проверяется время модификации файлов; если файл изменился, то словарь будет обновлён.
Периодичность проверки настраивается конфигурационным параметром
builtin_dictionaries_reload_interval.
Обновление словарей (кроме загрузки при первом использовании) не блокирует запросы - во время обновления запросы используют старую версию словарей. Если при обновлении возникнет ошибка, то ошибка пишется в лог сервера, а запросы продолжат использовать старую версию словарей.
Рекомендуется периодически обновлять словари с геобазой. При обновлении, генерируйте новые файлы, записывая их в отдельное место, а только когда всё готово - переименовывайте в файлы, которые использует сервер.
Также имеются функции для работы с идентификаторами операционных систем и поисковых систем Яндекс.Метрики, пользоваться которыми не нужно.