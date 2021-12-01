Встроенные словари

ClickHouse содержит встроенную возможность работы с геобазой.

Это позволяет:

для идентификатора региона получить его имя на нужном языке;

по идентификатору региона получить идентификатор города, области, федерального округа, страны, континента;

проверить, что один регион входит в другой;

получить цепочку родительских регионов.

Все функции поддерживают «транслокальность», то есть возможность использовать одновременно разные точки зрения на принадлежность регионов. Подробнее смотрите в разделе «Функции для работы со словарями Яндекс.Метрики».

В пакете по умолчанию, встроенные словари выключены. Для включения, раскомментируйте параметры path_to_regions_hierarchy_file и path_to_regions_names_files в конфигурационном файле сервера.

Геобаза загружается из текстовых файлов.

Положите файлы regions_hierarchy*.txt в директорию path_to_regions_hierarchy_file . Этот конфигурационный параметр должен содержать путь к файлу regions_hierarchy.txt (иерархия регионов по умолчанию), а другие файлы ( regions_hierarchy_ua.txt ) должны находиться рядом в той же директории.

Положите файлы regions_names_*.txt в директорию path_to_regions_names_files .

Также вы можете создать эти файлы самостоятельно. Формат файлов такой:

regions_hierarchy*.txt : TabSeparated (без заголовка), столбцы:

идентификатор региона ( UInt32 );

); идентификатор родительского региона ( UInt32 );

); тип региона ( UInt8 ): 1 - континент, 3 - страна, 4 - федеральный округ, 5 - область, 6 - город; остальные типы не имеют значения;

): 1 - континент, 3 - страна, 4 - федеральный округ, 5 - область, 6 - город; остальные типы не имеют значения; население ( UInt32 ) - не обязательный столбец.

regions_names_*.txt : TabSeparated (без заголовка), столбцы:

идентификатор региона ( UInt32 );

); имя региона ( String ) - не может содержать табы или переводы строк, даже экранированные.

Для хранения в оперативке используется плоский массив. Поэтому, идентификаторы не должны быть больше миллиона.

Словари могут обновляться без перезапуска сервера. Но набор доступных словарей не обновляется. Для обновления проверяется время модификации файлов; если файл изменился, то словарь будет обновлён. Периодичность проверки настраивается конфигурационным параметром builtin_dictionaries_reload_interval . Обновление словарей (кроме загрузки при первом использовании) не блокирует запросы - во время обновления запросы используют старую версию словарей. Если при обновлении возникнет ошибка, то ошибка пишется в лог сервера, а запросы продолжат использовать старую версию словарей.

Рекомендуется периодически обновлять словари с геобазой. При обновлении, генерируйте новые файлы, записывая их в отдельное место, а только когда всё готово - переименовывайте в файлы, которые использует сервер.

Также имеются функции для работы с идентификаторами операционных систем и поисковых систем Яндекс.Метрики, пользоваться которыми не нужно.