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LowCardinality

Изменяет внутреннее представление других типов данных, превращая их в тип со словарным кодированием.

LowCardinality ( data_type )



Параметры

data_type — String, FixedString, Date, DateTime и числа за исключением типа Decimal. LowCardinality неэффективен для некоторых типов данных, см. описание настройки allow_suspicious_low_cardinality_types.

LowCardinality — это надстройка, изменяющая способ хранения и правила обработки данных. ClickHouse применяет словарное кодирование в столбцы типа LowCardinality . Работа с данными, представленными в словарном виде, может значительно увеличивать производительность запросов SELECT для многих приложений.

Эффективность использования типа данных LowCardinality зависит от разнообразия данных. Если словарь содержит менее 10 000 различных значений, ClickHouse в основном показывает более высокую эффективность чтения и хранения данных. Если же словарь содержит более 100 000 различных значений, ClickHouse может работать хуже, чем при использовании обычных типов данных.

При работе со строками использование LowCardinality вместо Enum обеспечивает большую гибкость в использовании и часто показывает такую же или более высокую эффективность.

Создание таблицы со столбцами типа LowCardinality :

CREATE TABLE lc_t

(

` id ` UInt16 ,

` strings ` LowCardinality ( String )

)

ENGINE = MergeTree ( )

ORDER BY id



Настройки:

Функции: