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varSampStable

varSampStable

Вычислите выборочную дисперсию набора данных. В отличие от varSamp, эта функция использует численно устойчивый алгоритм. Она работает медленнее, но даёт более низкую вычислительную ошибку.

Синтаксис

Псевдоним: VAR_SAMP_STABLE

Параметры

  • x: Население, для которого вы хотите вычислить выборочную дисперсию. (U)Int*, Float*, Decimal*.

Возвращаемое значение

  • Возвращает выборочную дисперсию входного набора данных. Float64.

Детали реализации

Функция varSampStable вычисляет выборочную дисперсию, используя ту же формулу, что и varSamp:

(xmean(x))2(n1)\sum\frac{(x - \text{mean}(x))^2}{(n - 1)}

Где:

  • x — это каждое отдельное значение в наборе данных.
  • mean(x) — это арифметическое среднее набора данных.
  • n — это количество значений в наборе данных.

Пример

Запрос:

Ответ: