varSampStable
varSampStable
Вычислите выборочную дисперсию набора данных. В отличие от
varSamp, эта функция использует численно устойчивый алгоритм. Она работает медленнее, но даёт более низкую вычислительную ошибку.
Синтаксис
Псевдоним:
VAR_SAMP_STABLE
Параметры
Возвращаемое значение
- Возвращает выборочную дисперсию входного набора данных. Float64.
Детали реализации
Функция
varSampStable вычисляет выборочную дисперсию, используя ту же формулу, что и
varSamp:
Где:
x— это каждое отдельное значение в наборе данных.
mean(x)— это арифметическое среднее набора данных.
n— это количество значений в наборе данных.
Пример
Запрос:
Ответ: