varSampStable

Вычислите выборочную дисперсию набора данных. В отличие от varSamp , эта функция использует численно устойчивый алгоритм. Она работает медленнее, но даёт более низкую вычислительную ошибку.

Синтаксис

Псевдоним: VAR_SAMP_STABLE

Параметры

x : Население, для которого вы хотите вычислить выборочную дисперсию. (U)Int*, Float*, Decimal*.

Возвращаемое значение

Возвращает выборочную дисперсию входного набора данных. Float64.

Детали реализации

Функция varSampStable вычисляет выборочную дисперсию, используя ту же формулу, что и varSamp :

∑ ( x − mean ( x ) ) 2 ( n − 1 ) \sum\frac{(x - \text{mean}(x))^2}{(n - 1)} ∑ ( n − 1 ) ( x − mean ( x ) ) 2 ​

Где:

x — это каждое отдельное значение в наборе данных.

— это каждое отдельное значение в наборе данных. mean(x) — это арифметическое среднее набора данных.

— это арифметическое среднее набора данных. n — это количество значений в наборе данных.

Пример

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