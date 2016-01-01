varSamp

Вычисляет выборочную дисперсию набора данных.

Синтаксис

Псевдоним: VAR_SAMP .

Параметры

x : Популяция, для которой вы хотите вычислить выборочную дисперсию. (U)Int*, Float*, Decimal*.

Возвращаемое значение

Возвращает выборочную дисперсию входного набора данных x . Float64.

Детали реализации

Функция varSamp вычисляет выборочную дисперсию с использованием следующей формулы:

∑ ( x − mean ( x ) ) 2 ( n − 1 ) \sum\frac{(x - \text{mean}(x))^2}{(n - 1)} ∑ ( n − 1 ) ( x − mean ( x ) ) 2 ​

Где:

x — это каждое отдельное значение в наборе данных.

— это каждое отдельное значение в наборе данных. mean(x) — это среднее арифметическое набора данных.

— это среднее арифметическое набора данных. n — это количество значений в наборе данных.

Функция предполагает, что входной набор данных представляет собой выборку из более крупной популяции. Если вы хотите вычислить дисперсию всей популяции (когда у вас есть полный набор данных), вам следует использовать varPop .

Пример

Запрос:

Ответ: