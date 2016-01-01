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varSamp

varSamp

Вычисляет выборочную дисперсию набора данных.

Синтаксис

Псевдоним: VAR_SAMP.

Параметры

  • x: Популяция, для которой вы хотите вычислить выборочную дисперсию. (U)Int*, Float*, Decimal*.

Возвращаемое значение

  • Возвращает выборочную дисперсию входного набора данных x. Float64.

Детали реализации

Функция varSamp вычисляет выборочную дисперсию с использованием следующей формулы:

(xmean(x))2(n1)\sum\frac{(x - \text{mean}(x))^2}{(n - 1)}

Где:

  • x — это каждое отдельное значение в наборе данных.
  • mean(x) — это среднее арифметическое набора данных.
  • n — это количество значений в наборе данных.

Функция предполагает, что входной набор данных представляет собой выборку из более крупной популяции. Если вы хотите вычислить дисперсию всей популяции (когда у вас есть полный набор данных), вам следует использовать varPop.

Пример

Запрос:

Ответ: