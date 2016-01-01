varSamp
varSamp
Вычисляет выборочную дисперсию набора данных.
Синтаксис
Псевдоним:
VAR_SAMP.
Параметры
Возвращаемое значение
- Возвращает выборочную дисперсию входного набора данных
x. Float64.
Детали реализации
Функция
varSamp вычисляет выборочную дисперсию с использованием следующей формулы:
Где:
x— это каждое отдельное значение в наборе данных.
mean(x)— это среднее арифметическое набора данных.
n— это количество значений в наборе данных.
Функция предполагает, что входной набор данных представляет собой выборку из более крупной популяции. Если вы хотите вычислить дисперсию всей популяции (когда у вас есть полный набор данных), вам следует использовать
varPop.
Пример
Запрос:
Ответ: