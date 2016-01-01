theilsU
Функция
theilsU вычисляет коэффициент неопределенности Theil's U, значение, которое измеряет ассоциацию между двумя колонками в таблице. Его значения варьируются от −1.0 (100% негативная ассоциация, или идеальное обратное соответствие) до +1.0 (100% позитивная ассоциация, или идеальное согласие). Значение 0.0 указывает на отсутствие ассоциации.
Синтаксис
Аргументы
column1и
column2— это колонки, которые будут сравниваться
Возвращаемое значение
- значение между -1 и 1
Тип возвращаемого значения всегда Float64.
Пример
Следующие две колонки, которые сравниваются ниже, имеют небольшую ассоциацию друг с другом, поэтому значение
theilsU отрицательное:
Результат: