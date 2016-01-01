theilsU

Функция theilsU вычисляет коэффициент неопределенности Theil's U, значение, которое измеряет ассоциацию между двумя колонками в таблице. Его значения варьируются от −1.0 (100% негативная ассоциация, или идеальное обратное соответствие) до +1.0 (100% позитивная ассоциация, или идеальное согласие). Значение 0.0 указывает на отсутствие ассоциации.

Синтаксис

Аргументы

column1 и column2 — это колонки, которые будут сравниваться

Возвращаемое значение

значение между -1 и 1

Тип возвращаемого значения всегда Float64.

Пример

Следующие две колонки, которые сравниваются ниже, имеют небольшую ассоциацию друг с другом, поэтому значение theilsU отрицательное:

Результат: