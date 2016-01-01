sumMapWithOverflow
Суммирует массив
value в соответствии с ключами, указанными в массиве
key. Возвращает кортеж из двух массивов: ключи в отсортированном порядке и значения, суммированные для соответствующих ключей.
Отличается от функции sumMap тем, что выполняет суммирование с переполнением - то есть возвращает тот же тип данных для суммирования, что и тип данных аргумента.
Синтаксис
sumMapWithOverflow(key <Array>, value <Array>)Тип массива.
sumMapWithOverflow(Tuple(key <Array>, value <Array>))Тип кортежа.
Аргументы
Передача кортежа из массивов ключей и значений является синонимом передачи отдельно массива ключей и массива значений.
Количество элементов в
key и
value должно быть одинаковым для каждой строки, которая суммируется.
Возвращаемое значение
- Возвращает кортеж из двух массивов: ключи в отсортированном порядке и значения, суммированные для соответствующих ключей.
Пример
Сначала мы создаем таблицу под названием
sum_map и вставляем в нее некоторые данные. Массивы ключей и значений хранятся отдельно в колонке с названием
statusMap типа Nested, а вместе в колонке с названием
statusMapTuple типа tuple, чтобы продемонстрировать использование двух различных синтаксисов этой функции, описанных выше.
Запрос:
Если мы запросим таблицу, используя функции
sumMap,
sumMapWithOverflow с синтаксисом массива и
toTypeName, то мы увидим, что для функции
sumMapWithOverflow тип данных массива суммированных значений совпадает с типом аргумента, оба
UInt8 (т.е. суммирование было выполнено с переполнением). Для
sumMap тип данных массивов суммированных значений изменился с
UInt8 на
UInt64, чтобы избежать переполнения.
Запрос:
Эквивалентно, мы могли бы использовать синтаксис кортежа для получения того же результата.
Результат:
См. также