sumMapWithOverflow

Суммирует массив value в соответствии с ключами, указанными в массиве key . Возвращает кортеж из двух массивов: ключи в отсортированном порядке и значения, суммированные для соответствующих ключей. Отличается от функции sumMap тем, что выполняет суммирование с переполнением - то есть возвращает тот же тип данных для суммирования, что и тип данных аргумента.

Синтаксис

Аргументы

key : Массив ключей.

: Массив ключей. value : Массив значений.

Передача кортежа из массивов ключей и значений является синонимом передачи отдельно массива ключей и массива значений.

примечание Количество элементов в key и value должно быть одинаковым для каждой строки, которая суммируется.

Возвращаемое значение

Возвращает кортеж из двух массивов: ключи в отсортированном порядке и значения, суммированные для соответствующих ключей.

Пример

Сначала мы создаем таблицу под названием sum_map и вставляем в нее некоторые данные. Массивы ключей и значений хранятся отдельно в колонке с названием statusMap типа Nested, а вместе в колонке с названием statusMapTuple типа tuple, чтобы продемонстрировать использование двух различных синтаксисов этой функции, описанных выше.

Запрос:

Если мы запросим таблицу, используя функции sumMap , sumMapWithOverflow с синтаксисом массива и toTypeName , то мы увидим, что для функции sumMapWithOverflow тип данных массива суммированных значений совпадает с типом аргумента, оба UInt8 (т.е. суммирование было выполнено с переполнением). Для sumMap тип данных массивов суммированных значений изменился с UInt8 на UInt64 , чтобы избежать переполнения.

Запрос:

Эквивалентно, мы могли бы использовать синтаксис кортежа для получения того же результата.

Результат:

См. также