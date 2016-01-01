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singleValueOrNull

Агрегатная функция singleValueOrNull используется для реализации операторов подзапросов, таких как x = ALL (SELECT ...). Она проверяет, существует ли только одно уникальное ненулевое значение в данных. Если существует только одно уникальное значение, оно возвращается. Если нуль или по крайней мере два различных значения, возвращается NULL.

Синтаксис

Параметры

Возвращаемые значения

  • Уникальное значение, если существует только одно уникальное ненулевое значение в x.
  • NULL, если существует нуль или по крайней мере два различных значения.

Примеры

Запрос:

Результат:

Запрос:

Результат: