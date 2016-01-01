singleValueOrNull
Агрегатная функция
singleValueOrNull используется для реализации операторов подзапросов, таких как
x = ALL (SELECT ...). Она проверяет, существует ли только одно уникальное ненулевое значение в данных. Если существует только одно уникальное значение, оно возвращается. Если нуль или по крайней мере два различных значения, возвращается NULL.
Синтаксис
Параметры
x— Колонка любого типа данных (за исключением Map, Array или Tuple, которые не могут быть типа Nullable).
Возвращаемые значения
- Уникальное значение, если существует только одно уникальное ненулевое значение в
x.
NULL, если существует нуль или по крайней мере два различных значения.
Примеры
Запрос:
Результат:
Запрос:
Результат: