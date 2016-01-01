Перейти к основному содержимому
Перейти к основному содержимому

quantileDD

Вычисляет приблизительный квантиль выборки с гарантией относительной ошибки. Это достигается путем построения DD.

Синтаксис

Аргументы

Параметры

  • relative_accuracy — Относительная точность квантиля. Возможные значения находятся в диапазоне от 0 до 1. Вещественное число. Размер эскиза зависит от диапазона данных и относительной точности. Чем больше диапазон и меньше относительная точность, тем больше эскиз. Приблизительный размер памяти эскиза составляет log(max_value/min_value)/relative_accuracy. Рекомендуемое значение — 0.001 и выше.

  • level — Уровень квантиля. Необязательный. Возможные значения находятся в диапазоне от 0 до 1. Значение по умолчанию: 0.5. Вещественное число.

Возвращаемое значение

  • Приблизительный квантиль указанного уровня.

Тип: Float64.

Пример

Входная таблица имеет колонки с целыми и вещественными числами:

Запрос на вычисление 0.75-квантили (третьего квартиля):

Результат:

Смотрите также