quantileDD

relative_accuracy — Относительная точность квантиля. Возможные значения находятся в диапазоне от 0 до 1. Вещественное число. Размер эскиза зависит от диапазона данных и относительной точности. Чем больше диапазон и меньше относительная точность, тем больше эскиз. Приблизительный размер памяти эскиза составляет log(max_value/min_value)/relative_accuracy . Рекомендуемое значение — 0.001 и выше.