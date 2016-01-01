quantileDD
Вычисляет приблизительный квантиль выборки с гарантией относительной ошибки. Это достигается путем построения DD.
Синтаксис
Аргументы
expr— Колонка с числовыми данными. Целое число, Вещественное число.
Параметры
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relative_accuracy— Относительная точность квантиля. Возможные значения находятся в диапазоне от 0 до 1. Вещественное число. Размер эскиза зависит от диапазона данных и относительной точности. Чем больше диапазон и меньше относительная точность, тем больше эскиз. Приблизительный размер памяти эскиза составляет
log(max_value/min_value)/relative_accuracy. Рекомендуемое значение — 0.001 и выше.
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level— Уровень квантиля. Необязательный. Возможные значения находятся в диапазоне от 0 до 1. Значение по умолчанию: 0.5. Вещественное число.
Возвращаемое значение
- Приблизительный квантиль указанного уровня.
Тип: Float64.
Пример
Входная таблица имеет колонки с целыми и вещественными числами:
Запрос на вычисление 0.75-квантили (третьего квартиля):
Результат:
Смотрите также