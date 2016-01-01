quantileExactWeightedInterpolated

Вычисляет квантиль последовательности числовых данных с использованием линейной интерполяции, с учетом веса каждого элемента.

Для получения интерполированного значения все переданные значения объединяются в массив, который затем сортируется по их соответствующим весам. Интерполяция квантиля затем выполняется с использованием взвешенного метода перцентилей путем построения кумулятивного распределения на основе весов, а затем выполняется линейная интерполяция с использованием весов и значений для вычисления квантилей.

При использовании нескольких функций quantile* с различными уровнями в запросе внутренние состояния не объединяются (то есть запрос работает менее эффективно, чем мог бы). В этом случае используйте функцию quantiles.

Мы настоятельно рекомендуем использовать quantileExactWeightedInterpolated вместо quantileInterpolatedWeighted , потому что quantileExactWeightedInterpolated более точен, чем quantileInterpolatedWeighted . Вот пример:

Синтаксис

Псевдоним: medianExactWeightedInterpolated .

Аргументы

level — Уровень квантиля. Необязательный параметр. Константное число с плавающей запятой от 0 до 1. Мы рекомендуем использовать значение level в диапазоне [0.01, 0.99] . Значение по умолчанию: 0.5. При level=0.5 функция вычисляет медиану.

— Уровень квантиля. Необязательный параметр. Константное число с плавающей запятой от 0 до 1. Мы рекомендуем использовать значение в диапазоне . Значение по умолчанию: 0.5. При функция вычисляет медиану. expr — Выражение по значениям колонки, возвращающее числовые типы данных, Date или DateTime.

— Выражение по значениям колонки, возвращающее числовые типы данных, Date или DateTime. weight — Колонка с весами членов последовательности. Вес — это число вхождений значения с Беззнаковыми целочисленными типами.

Возвращаемое значение

Квантиль указанного уровня.

Тип:

Float64 для входных данных числового типа.

Date если входные значения имеют тип Date .

. DateTime если входные значения имеют тип DateTime .

Пример

Входная таблица:

Результат:

См. также