quantileExactWeightedInterpolated
Вычисляет квантиль последовательности числовых данных с использованием линейной интерполяции, с учетом веса каждого элемента.
Для получения интерполированного значения все переданные значения объединяются в массив, который затем сортируется по их соответствующим весам. Интерполяция квантиля затем выполняется с использованием взвешенного метода перцентилей путем построения кумулятивного распределения на основе весов, а затем выполняется линейная интерполяция с использованием весов и значений для вычисления квантилей.
При использовании нескольких функций
quantile* с различными уровнями в запросе внутренние состояния не объединяются (то есть запрос работает менее эффективно, чем мог бы). В этом случае используйте функцию quantiles.
Мы настоятельно рекомендуем использовать
quantileExactWeightedInterpolated вместо
quantileInterpolatedWeighted, потому что
quantileExactWeightedInterpolated более точен, чем
quantileInterpolatedWeighted. Вот пример:
Синтаксис
Псевдоним:
medianExactWeightedInterpolated.
Аргументы
level— Уровень квантиля. Необязательный параметр. Константное число с плавающей запятой от 0 до 1. Мы рекомендуем использовать значение
levelв диапазоне
[0.01, 0.99]. Значение по умолчанию: 0.5. При
level=0.5функция вычисляет медиану.
expr— Выражение по значениям колонки, возвращающее числовые типы данных, Date или DateTime.
weight— Колонка с весами членов последовательности. Вес — это число вхождений значения с Беззнаковыми целочисленными типами.
Возвращаемое значение
- Квантиль указанного уровня.
Тип:
- Float64 для входных данных числового типа.
- Date если входные значения имеют тип
Date.
- DateTime если входные значения имеют тип
DateTime.
Пример
Входная таблица:
Результат:
См. также