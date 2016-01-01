meanZTest
Применяет средний Z-тест к выборкам из двух популяций.
Синтаксис
Значения обеих выборок находятся в колонке
sample_data. Если
sample_index равен 0, то значение в этой строке принадлежит выборке из первой популяции. В противном случае оно принадлежит выборке из второй популяции. Нулевая гипотеза заключается в том, что средние значения популяций равны. Предполагается нормальное распределение. Популяции могут иметь неодинаковую дисперсию, и дисперсии известны.
Аргументы
sample_data— Данные выборки. Целое число, Действительное число или Десятичное число.
sample_index— Индекс выборки. Целое число.
Параметры
population_variance_x— Дисперсия для популяции x. Действительное число.
population_variance_y— Дисперсия для популяции y. Действительное число.
confidence_level— Уровень доверия для расчета доверительных интервалов. Действительное число.
Возвращаемые значения
Кортеж с четырьмя элементами:
- рассчитанный t-статистик. Float64.
- рассчитанное p-значение. Float64.
- рассчитанный нижний предел доверительного интервала. Float64.
- рассчитанный верхний предел доверительного интервала. Float64.
Пример
Входная таблица:
Запрос:
Результат: