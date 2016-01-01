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meanZTest

Применяет средний Z-тест к выборкам из двух популяций.

Синтаксис

Значения обеих выборок находятся в колонке sample_data. Если sample_index равен 0, то значение в этой строке принадлежит выборке из первой популяции. В противном случае оно принадлежит выборке из второй популяции. Нулевая гипотеза заключается в том, что средние значения популяций равны. Предполагается нормальное распределение. Популяции могут иметь неодинаковую дисперсию, и дисперсии известны.

Аргументы

Параметры

Возвращаемые значения

Кортеж с четырьмя элементами:

  • рассчитанный t-статистик. Float64.
  • рассчитанное p-значение. Float64.
  • рассчитанный нижний предел доверительного интервала. Float64.
  • рассчитанный верхний предел доверительного интервала. Float64.

Пример

Входная таблица:

Запрос:

Результат: