meanZTest

Применяет средний Z-тест к выборкам из двух популяций.

Синтаксис

Значения обеих выборок находятся в колонке sample_data . Если sample_index равен 0, то значение в этой строке принадлежит выборке из первой популяции. В противном случае оно принадлежит выборке из второй популяции. Нулевая гипотеза заключается в том, что средние значения популяций равны. Предполагается нормальное распределение. Популяции могут иметь неодинаковую дисперсию, и дисперсии известны.

Аргументы

Параметры

population_variance_x — Дисперсия для популяции x. Действительное число.

— Дисперсия для популяции x. Действительное число. population_variance_y — Дисперсия для популяции y. Действительное число.

— Дисперсия для популяции y. Действительное число. confidence_level — Уровень доверия для расчета доверительных интервалов. Действительное число.

Возвращаемые значения

Кортеж с четырьмя элементами:

рассчитанный t-статистик. Float64.

рассчитанное p-значение. Float64.

рассчитанный нижний предел доверительного интервала. Float64.

рассчитанный верхний предел доверительного интервала. Float64.

Пример

Входная таблица:

Запрос:

Результат: