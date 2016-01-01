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maxIntersectionsPosition

Агрегатная функция, которая вычисляет позиции появлений функции maxIntersections.

Синтаксис:

Аргументы

  • start_column – числовая колонка, представляющая начало каждого интервала. Если start_column равно NULL или 0, то интервал будет пропущен.

  • end_column - числовая колонка, представляющая конец каждого интервала. Если end_column равно NULL или 0, то интервал будет пропущен.

Возвращаемое значение

Возвращает стартовые позиции максимального числа пересекающихся интервалов.

Пример

Интервалы выглядят следующим образом:

Обратите внимание, что три из этих интервалов имеют общее значение 4, и это начинается со 2-го интервала:

Ответ:

Другими словами, строка (1,6) является началом 3 интервалов, которые пересекаются, и 3 - это максимальное количество пересекающихся интервалов.