maxIntersectionsPosition
Агрегатная функция, которая вычисляет позиции появлений функции
maxIntersections.
Синтаксис:
Аргументы
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start_column– числовая колонка, представляющая начало каждого интервала. Если
start_columnравно
NULLили 0, то интервал будет пропущен.
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end_column- числовая колонка, представляющая конец каждого интервала. Если
end_columnравно
NULLили 0, то интервал будет пропущен.
Возвращаемое значение
Возвращает стартовые позиции максимального числа пересекающихся интервалов.
Пример
Интервалы выглядят следующим образом:
Обратите внимание, что три из этих интервалов имеют общее значение 4, и это начинается со 2-го интервала:
Ответ:
Другими словами, строка
(1,6) является началом 3 интервалов, которые пересекаются, и 3 - это максимальное количество пересекающихся интервалов.