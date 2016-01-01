largestTriangleThreeBuckets
Применяет алгоритм Largest-Triangle-Three-Buckets к входным данным.
Алгоритм используется для понижения дискретизации временных рядов для визуализации. Он предназначен для работы с рядами, отсортированными по координате x.
Он работает путем деления отсортированного ряда на баки и затем нахождения наибольшего треугольника в каждом баке. Количество баков равно количеству точек в результирующем ряду.
Функция отсортирует данные по
x, а затем применит алгоритм понижения дискретизации к отсортированным данным.
Синтаксис
Псевдоним:
lttb.
Аргументы
x— координата x. Целое, Число с плавающей точкой, Десятичное, Дата, Дата32, Дата и время, Дата и время64.
y— координата y. Целое, Число с плавающей точкой, Десятичное, Дата, Дата32, Дата и время, Дата и время64.
Значения NaN игнорируются в предоставленном ряде, что означает, что любые значения NaN будут исключены из анализа. Это гарантирует, что функция работает только с допустимыми числовыми данными.
Параметры
n— количество точек в результирующем ряду. UInt64.
Возвращаемые значения
Массив Кортежей с двумя элементами:
Пример
Входная таблица:
Запрос:
Результат: