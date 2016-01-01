largestTriangleThreeBuckets

Применяет алгоритм Largest-Triangle-Three-Buckets к входным данным.

Алгоритм используется для понижения дискретизации временных рядов для визуализации. Он предназначен для работы с рядами, отсортированными по координате x.

Он работает путем деления отсортированного ряда на баки и затем нахождения наибольшего треугольника в каждом баке. Количество баков равно количеству точек в результирующем ряду.

Функция отсортирует данные по x , а затем применит алгоритм понижения дискретизации к отсортированным данным.

Синтаксис

Псевдоним: lttb .

Аргументы

Значения NaN игнорируются в предоставленном ряде, что означает, что любые значения NaN будут исключены из анализа. Это гарантирует, что функция работает только с допустимыми числовыми данными.

Параметры

n — количество точек в результирующем ряду. UInt64.

Возвращаемые значения

Массив Кортежей с двумя элементами:

Пример

Входная таблица:

Запрос:

Результат: