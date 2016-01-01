groupConcat

примечание

Если разделитель задан без лимита, он должен быть первым параметром. Если одновременно заданы как разделитель, так и лимит, разделитель должен предшествовать лимиту.

Также, если для параметров и аргументов заданы разные разделители, будет использоваться только разделитель из аргументов.