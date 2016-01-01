first_value

Это псевдоним для any , но он был введен для совместимости с функциями окон, где иногда необходимо обрабатывать значения NULL (по умолчанию все агрегирующие функции ClickHouse игнорируют значения NULL).

Он поддерживает объявление модификатора для учета нулей ( RESPECT NULLS ), как в функциях окон, так и в обычных агрегатах.

Как и в случае с any , без функций окон результат будет случайным, если исходный поток не упорядочен и тип возвращаемого значения соответствует типу входного значения (Null возвращается только в том случае, если входное значение является Nullable или добавлен комбинированный -OrNull).

По умолчанию значение NULL игнорируется.

Значение NULL игнорируется.

Значение NULL принимается.