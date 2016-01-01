exponentialTimeDecayedSum
exponentialTimeDecayedSum
Возвращает сумму экспоненциально сглаженных значений скользящего среднего временного ряда на индексе
t во времени.
Синтаксис
Аргументы
v— Значение. Целое, Число с плавающей точкой или Десятичное.
t— Время. Целое, Число с плавающей точкой или Десятичное, DateTime, DateTime64.
Параметры
x— Период полураспада. Целое, Число с плавающей точкой или Десятичное.
Возвращаемые значения
- Возвращает сумму экспоненциально сглаженных значений скользящего среднего в заданный момент времени. Float64.
Пример
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