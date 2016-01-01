exponentialTimeDecayedSum

Возвращает сумму экспоненциально сглаженных значений скользящего среднего временного ряда на индексе t во времени.

Синтаксис

Аргументы

Параметры

Возвращаемые значения

Возвращает сумму экспоненциально сглаженных значений скользящего среднего в заданный момент времени. Float64.

Пример

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