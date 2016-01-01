exponentialTimeDecayedMax
exponentialTimeDecayedMax
Возвращает максимальное значение вычисленного экспоненциально сглаженного скользящего среднего по индексу
t во времени по сравнению с
t-1.
Синтаксис
Аргументы
value— Значение. Целое, Вещественное или Десятичное.
timeunit— Единица времени. Целое, Вещественное или Десятичное, DateTime, DateTime64.
Параметры
x— Период полураспада. Целое, Вещественное или Десятичное.
Возвращаемые значения
- Возвращает максимальное значение экспоненциально сглаженного взвешенного скользящего среднего на
tи
t-1. Float64.
Пример
Запрос:
Результат: