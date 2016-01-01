exponentialTimeDecayedMax

Возвращает максимальное значение вычисленного экспоненциально сглаженного скользящего среднего по индексу t во времени по сравнению с t-1 .

Синтаксис

Аргументы

value — Значение. Целое, Вещественное или Десятичное.

— Значение. Целое, Вещественное или Десятичное. timeunit — Единица времени. Целое, Вещественное или Десятичное, DateTime, DateTime64.

Параметры

x — Период полураспада. Целое, Вещественное или Десятичное.

Возвращаемые значения

Возвращает максимальное значение экспоненциально сглаженного взвешенного скользящего среднего на t и t-1 . Float64.

Пример

Запрос:

Результат: