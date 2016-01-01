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exponentialTimeDecayedMax

exponentialTimeDecayedMax

Возвращает максимальное значение вычисленного экспоненциально сглаженного скользящего среднего по индексу t во времени по сравнению с t-1.

Синтаксис

Аргументы

Параметры

Возвращаемые значения

  • Возвращает максимальное значение экспоненциально сглаженного взвешенного скользящего среднего на t и t-1. Float64.

Пример

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