exponentialTimeDecayedAvg

Возвращает экспоненциально сглаженное взвешенное скользящее среднее значений временного ряда в точке t во времени.

Синтаксис

Аргументы

Параметры

Возвращаемые значения

Возвращает экспоненциально сглаженное взвешенное скользящее среднее по индексу t во времени. Float64.

Примеры

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