exponentialTimeDecayedAvg
exponentialTimeDecayedAvg
Возвращает экспоненциально сглаженное взвешенное скользящее среднее значений временного ряда в точке
t во времени.
Синтаксис
Аргументы
v— Значение. Целое, Число с плавающей запятой или Десятичное.
t— Время. Целое, Число с плавающей запятой или Десятичное, DateTime, DateTime64.
Параметры
x— Период полураспада. Целое, Число с плавающей запятой или Десятичное.
Возвращаемые значения
- Возвращает экспоненциально сглаженное взвешенное скользящее среднее по индексу
tво времени. Float64.
Примеры
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Ответ: