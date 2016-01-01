exponentialMovingAverage

Вычисляет экспоненциальную скользящую среднюю значений за заданное время.

Синтаксис

Каждое value соответствует определенному timeunit . Период полураспада x — это временная задержка, при которой экспоненциальные веса уменьшаются вдвое. Функция возвращает взвешенное среднее: чем старше временная точка, тем меньше вес придается соответствующему значению.

Аргументы

Параметры

Возвращаемые значения

Возвращает экспоненциально сглаженную скользящую среднюю значений за последние x времени в текущей точке времени.

Тип: Float64.

Примеры

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