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exponentialMovingAverage

exponentialMovingAverage

Вычисляет экспоненциальную скользящую среднюю значений за заданное время.

Синтаксис

Каждое value соответствует определенному timeunit. Период полураспада x — это временная задержка, при которой экспоненциальные веса уменьшаются вдвое. Функция возвращает взвешенное среднее: чем старше временная точка, тем меньше вес придается соответствующему значению.

Аргументы

Параметры

Возвращаемые значения

Тип: Float64.

Примеры

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