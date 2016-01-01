exponentialMovingAverage
exponentialMovingAverage
Вычисляет экспоненциальную скользящую среднюю значений за заданное время.
Синтаксис
Каждое
value соответствует определенному
timeunit. Период полураспада
x — это временная задержка, при которой экспоненциальные веса уменьшаются вдвое. Функция возвращает взвешенное среднее: чем старше временная точка, тем меньше вес придается соответствующему значению.
Аргументы
value— Значение. Целое, С плавающей запятой или Десятичное.
timeunit— Временной интервал. Целое, С плавающей запятой или Десятичное. timeunit — это не временная метка (секунды), а индекс временного интервала. Его можно вычислить с помощью intDiv.
Параметры
x— Период полураспада. Целое, С плавающей запятой или Десятичное.
Возвращаемые значения
- Возвращает экспоненциально сглаженную скользящую среднюю значений за последние
xвремени в текущей точке времени.
Тип: Float64.
Примеры
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