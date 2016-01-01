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distinctJSONPaths

Вычисляет список уникальных путей, хранящихся в колонке JSON.

Синтаксис

Аргументы

  • jsonJSON колонка.

Возвращаемое значение

  • Упорядоченный список путей Array(String).

Пример

Запрос:

Результат:

distinctJSONPathsAndTypes

Вычисляет список уникальных путей и их типов, хранящихся в колонке JSON.

Синтаксис

Аргументы

  • jsonJSON колонка.

Возвращаемое значение

Пример

Запрос:

Результат:

Примечание

Если объявление JSON содержит пути с указанными типами, эти пути всегда будут включены в результат функций distinctJSONPaths/distinctJSONPathsAndTypes, даже если входные данные не имели значений для этих путей.