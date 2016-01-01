distinctJSONPaths
Вычисляет список уникальных путей, хранящихся в колонке JSON.
Синтаксис
Аргументы
json— JSON колонка.
Возвращаемое значение
- Упорядоченный список путей Array(String).
Пример
Запрос:
Результат:
distinctJSONPathsAndTypes
Вычисляет список уникальных путей и их типов, хранящихся в колонке JSON.
Синтаксис
Аргументы
json— JSON колонка.
Возвращаемое значение
- Упорядоченная карта путей и типов Map(String, Array(String)).
Пример
Запрос:
Результат:
Примечание
Если объявление JSON содержит пути с указанными типами, эти пути всегда будут включены в результат функций
distinctJSONPaths/distinctJSONPathsAndTypes, даже если входные данные не имели значений для этих путей.