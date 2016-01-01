distinctJSONPaths

Вычисляет список уникальных путей, хранящихся в колонке JSON.

Синтаксис

Аргументы

json — JSON колонка.

Возвращаемое значение

Упорядоченный список путей Array(String).

Пример

Запрос:

Результат:

distinctJSONPathsAndTypes

Вычисляет список уникальных путей и их типов, хранящихся в колонке JSON.

Синтаксис

Аргументы

json — JSON колонка.

Возвращаемое значение

Упорядоченная карта путей и типов Map(String, Array(String)).

Пример

Запрос:

Результат:

Примечание