cramersVBiasCorrected
Коэффициент Cramér's V является мерой ассоциации между двумя колонками в таблице. Результат функции
cramersV варьируется от 0 (соответствующий отсутствию ассоциации между переменными) до 1 и может достичь 1 только в случае, если каждое значение полностью определяется другим. Функция может быть сильно искаженной, поэтому эта версия коэффициента Cramér's V использует коррекцию на смещение.
Синтаксис
Параметры
column1: первая колонка для сравнения.
column2: вторая колонка для сравнения.
Возвращаемое значение
- значение от 0 (соответствующее отсутствию ассоциации между значениями колонок) до 1 (полная ассоциация).
Тип: всегда Float64.
Пример
Следующие две колонки, которые сравниваются ниже, имеют небольшую ассоциацию друг с другом. Обратите внимание, что результат
cramersVBiasCorrected меньше результата
cramersV:
Запрос:
Результат: