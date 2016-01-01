cramersVBiasCorrected

Коэффициент Cramér's V является мерой ассоциации между двумя колонками в таблице. Результат функции cramersV варьируется от 0 (соответствующий отсутствию ассоциации между переменными) до 1 и может достичь 1 только в случае, если каждое значение полностью определяется другим. Функция может быть сильно искаженной, поэтому эта версия коэффициента Cramér's V использует коррекцию на смещение.

Синтаксис

Параметры

column1 : первая колонка для сравнения.

: первая колонка для сравнения. column2 : вторая колонка для сравнения.

Возвращаемое значение

значение от 0 (соответствующее отсутствию ассоциации между значениями колонок) до 1 (полная ассоциация).

Тип: всегда Float64.

Пример

Следующие две колонки, которые сравниваются ниже, имеют небольшую ассоциацию друг с другом. Обратите внимание, что результат cramersVBiasCorrected меньше результата cramersV :

Запрос:

Результат: