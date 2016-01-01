cramersV

Cramer's V (иногда называется Cramer's phi) — это мера ассоциации между двумя колонками в таблице. Результат функции cramersV варьируется от 0 (соответствующего отсутствию ассоциации между переменными) до 1 и может достигать 1 только тогда, когда каждое значение полностью определяется другим. Это может рассматриваться как ассоциация между двумя переменными в процентах от их максимального возможного вариации.

примечание Для исправленной версии Cramer's V смотрите: cramersVBiasCorrected

Синтаксис

Параметры

column1 : первая колонка для сравнения.

: первая колонка для сравнения. column2 : вторая колонка для сравнения.

Возвращаемое значение

значение в диапазоне от 0 (соответствующее отсутствию ассоциации между значениями колонок) до 1 (полная ассоциация).

Тип: всегда Float64.

Пример

Ниже две колонки, которые сравниваются, не имеют ассоциации друг с другом, так что результат cramersV равен 0:

Запрос:

Результат:

Ниже две колонки имеют довольно близкую ассоциацию, поэтому результат cramersV — высокое значение:

Результат: