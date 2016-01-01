cramersV
Cramer's V (иногда называется Cramer's phi) — это мера ассоциации между двумя колонками в таблице. Результат функции
cramersV варьируется от 0 (соответствующего отсутствию ассоциации между переменными) до 1 и может достигать 1 только тогда, когда каждое значение полностью определяется другим. Это может рассматриваться как ассоциация между двумя переменными в процентах от их максимального возможного вариации.
Для исправленной версии Cramer's V смотрите: cramersVBiasCorrected
Синтаксис
Параметры
column1: первая колонка для сравнения.
column2: вторая колонка для сравнения.
Возвращаемое значение
- значение в диапазоне от 0 (соответствующее отсутствию ассоциации между значениями колонок) до 1 (полная ассоциация).
Тип: всегда Float64.
Пример
Ниже две колонки, которые сравниваются, не имеют ассоциации друг с другом, так что результат
cramersV равен 0:
Запрос:
Результат:
Ниже две колонки имеют довольно близкую ассоциацию, поэтому результат
cramersV — высокое значение:
Результат: