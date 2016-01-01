contingency

Функция contingency вычисляет коэффициент сопоставимости, значение, которое измеряет ассоциацию между двумя колонками в таблице. Вычисление похоже на функцию cramersV , но с другим знаменателем в квадратном корне.

Синтаксис

Аргументы

column1 и column2 — это колонки, которые необходимо сравнить.

Возвращаемое значение

значение между 0 и 1. Чем больше результат, темCloser ассоциация между двумя колонками.

Тип возвращаемого значения всегда Float64.

Пример

Две колонки, которые сравниваются ниже, имеют небольшую ассоциацию друг с другом. Мы также включили результат cramersV (для сравнения):

Результат: