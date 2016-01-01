contingency
Функция
contingency вычисляет коэффициент сопоставимости, значение, которое измеряет ассоциацию между двумя колонками в таблице. Вычисление похоже на функцию
cramersV, но с другим знаменателем в квадратном корне.
Синтаксис
Аргументы
column1и
column2— это колонки, которые необходимо сравнить.
Возвращаемое значение
- значение между 0 и 1. Чем больше результат, темCloser ассоциация между двумя колонками.
Тип возвращаемого значения всегда Float64.
Пример
Две колонки, которые сравниваются ниже, имеют небольшую ассоциацию друг с другом. Мы также включили результат
cramersV (для сравнения):
Результат: