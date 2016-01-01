approx_top_sum

Возвращает массив приблизительно наиболее частых значений и их количеств в указанной колонке. Результирующий массив отсортирован в порядке убывания приблизительной частоты значений (а не по самим значениям). Дополнительно учитывается вес значения.

Эта функция не обеспечивает гарантированный результат. В определенных ситуациях могут возникать ошибки, и она может возвращать частые значения, которые не являются наиболее частыми.

Мы рекомендуем использовать значение N < 10 ; производительность снижается с большими значениями N . Максимальное значение N = 65536 .

Параметры

N — Количество элементов для возврата. Необязательный. Значение по умолчанию: 10.

— Количество элементов для возврата. Необязательный. Значение по умолчанию: 10. reserved — Определяет, сколько ячеек зарезервировано для значений. Если uniq(column) > reserved, результат функции topK будет приблизительным. Необязательный. Значение по умолчанию: N * 3.

Аргументы

column — Значение для расчета частоты.

— Значение для расчета частоты. weight — Вес. Каждое значение учитывается weight раз для расчета частоты. UInt64.

Пример

Запрос:

Результат:

См. также