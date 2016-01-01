approx_top_sum
Возвращает массив приблизительно наиболее частых значений и их количеств в указанной колонке. Результирующий массив отсортирован в порядке убывания приблизительной частоты значений (а не по самим значениям). Дополнительно учитывается вес значения.
Эта функция не обеспечивает гарантированный результат. В определенных ситуациях могут возникать ошибки, и она может возвращать частые значения, которые не являются наиболее частыми.
Мы рекомендуем использовать значение
N < 10; производительность снижается с большими значениями
N. Максимальное значение
N = 65536.
Параметры
N— Количество элементов для возврата. Необязательный. Значение по умолчанию: 10.
reserved— Определяет, сколько ячеек зарезервировано для значений. Если uniq(column) > reserved, результат функции topK будет приблизительным. Необязательный. Значение по умолчанию: N * 3.
Аргументы
column— Значение для расчета частоты.
weight— Вес. Каждое значение учитывается
weightраз для расчета частоты. UInt64.
Пример
Запрос:
Результат:
См. также