analysisOfVariance
Предоставляет статистический тест для однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA тест). Это тест для нескольких групп нормально распределенных наблюдений, чтобы выяснить, имеют ли все группы одинаковое среднее или нет.
Синтаксис
Псевдонимы:
anova
Параметры
val: значение.
group_no: номер группы, к которой относится
val.
примечание
Группы нумеруются с 0, и должно быть как минимум две группы для выполнения теста. Должна быть как минимум одна группа с числом наблюдений больше одного.
Возвращаемое значение
Пример
Запрос:
Результат: