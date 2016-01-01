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analysisOfVariance

Предоставляет статистический тест для однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA тест). Это тест для нескольких групп нормально распределенных наблюдений, чтобы выяснить, имеют ли все группы одинаковое среднее или нет.

Синтаксис

Псевдонимы: anova

Параметры

  • val: значение.
  • group_no: номер группы, к которой относится val.
примечание

Группы нумеруются с 0, и должно быть как минимум две группы для выполнения теста. Должна быть как минимум одна группа с числом наблюдений больше одного.

Возвращаемое значение

Пример

Запрос:

Результат: