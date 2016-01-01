Выбор ключа партиционирования с низкой кардинальностью
Когда вы отправляете оператор вставки (который должен содержать много строк - см. раздел выше) в таблицу в ClickHouse Cloud, и эта таблица не использует ключ партиции, то все данные строк из этой вставки записываются в новую часть в хранилище:
Однако, когда вы отправляете оператор вставки в таблицу в ClickHouse Cloud, и эта таблица имеет ключ партиции, то ClickHouse:
- проверяет значения ключа партиции строк, содержащихся в вставке
- создает одну новую часть в хранилище на каждое уникальное значение ключа партиции
- помещает строки в соответствующие части по значению ключа партиции
Следовательно, чтобы минимизировать количество запросов на запись в объектное хранилище ClickHouse Cloud, используйте ключ партиции с низкой кардинальностью или избегайте использования любого ключа партиции для вашей таблицы.