Выбор ключа партиционирования с низкой кардинальностью

Когда вы отправляете оператор вставки (который должен содержать много строк - см. раздел выше) в таблицу в ClickHouse Cloud, и эта таблица не использует ключ партиции, то все данные строк из этой вставки записываются в новую часть в хранилище:

Однако, когда вы отправляете оператор вставки в таблицу в ClickHouse Cloud, и эта таблица имеет ключ партиции, то ClickHouse:

проверяет значения ключа партиции строк, содержащихся в вставке

создает одну новую часть в хранилище на каждое уникальное значение ключа партиции

помещает строки в соответствующие части по значению ключа партиции

Следовательно, чтобы минимизировать количество запросов на запись в объектное хранилище ClickHouse Cloud, используйте ключ партиции с низкой кардинальностью или избегайте использования любого ключа партиции для вашей таблицы.