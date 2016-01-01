Пакетные вставки

подсказка

Независимо от размера ваших вставок, мы рекомендуем держать количество запросов на вставку около одного запроса на вставку в секунду. Причина этой рекомендации заключается в том, что созданные части объединяются в более крупные части в фоновом режиме (для оптимизации ваших данных для запросов на чтение), и отправка слишком большого количества запросов на вставку в секунду может привести к ситуациям, когда фоновое слияние не успевает за количеством новых частей. Тем не менее, вы можете использовать более высокую скорость запросов на вставку в секунду, когда используете асинхронные вставки (см. асинхронные вставки).