Избегать Optimize Final

Использование запроса OPTIMIZE TABLE ... FINAL инициирует несанкционированное слияние частей данных для конкретной таблицы в одну единую часть данных. В процессе ClickHouse выполняет следующие шаги:

Часть данных считываются.

Части распаковываются.

Части сливаются.

Они сжимаются в одну часть.

Затем часть записывается обратно в объектное хранилище.

Описанные выше операции требуют значительных ресурсов, потребляя значительное количество CPU и дискового I/O. Важно отметить, что использование этой оптимизации заставит переписать часть, даже если слияние в одну часть уже произошло.

Кроме того, использование запроса OPTIMIZE TABLE ... FINAL может игнорировать настройку max_bytes_to_merge_at_max_space_in_pool , которая контролирует максимальный размер частей, которые ClickHouse обычно будет сливать самостоятельно в фоновом режиме.