Перейти к основному содержимому
Перейти к основному содержимому

Избегайте Nullable колонок

Nullable колонка (например, Nullable(String)) создает отдельную колонку типа UInt8. Эта дополнительная колонка должна обрабатываться каждый раз, когда пользователь работает с nullable колонкой. Это приводит к дополнительному использованию пространства хранения и практически всегда негативно сказывается на производительности.

Чтобы избежать Nullable колонок, рассмотрите возможность установки значения по умолчанию для этой колонки. Например, вместо:

используйте

примечание

Учитывайте ваш случай использования, значение по умолчанию может быть неуместным.