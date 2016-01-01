Избегайте Nullable колонок

Nullable колонка (например, Nullable(String) ) создает отдельную колонку типа UInt8 . Эта дополнительная колонка должна обрабатываться каждый раз, когда пользователь работает с nullable колонкой. Это приводит к дополнительному использованию пространства хранения и практически всегда негативно сказывается на производительности.

Чтобы избежать Nullable колонок, рассмотрите возможность установки значения по умолчанию для этой колонки. Например, вместо:

используйте