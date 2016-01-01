Избегайте Nullable колонок
Nullable колонка (например,
Nullable(String)) создает отдельную колонку типа
UInt8. Эта дополнительная колонка должна обрабатываться каждый раз, когда пользователь работает с nullable колонкой. Это приводит к дополнительному использованию пространства хранения и практически всегда негативно сказывается на производительности.
Чтобы избежать
Nullable колонок, рассмотрите возможность установки значения по умолчанию для этой колонки. Например, вместо:
используйте
примечание
Учитывайте ваш случай использования, значение по умолчанию может быть неуместным.