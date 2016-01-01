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clickhouse-static-files-disk-uploader

Выводит каталог данных, содержащий метаданные для указанной таблицы ClickHouse. Эти метаданные могут быть использованы для создания таблицы ClickHouse на другом сервере с набором данных только для чтения, поддерживаемым диском web.

Не используйте этот инструмент для миграции данных. Вместо этого используйте команды BACKUP и RESTORE.

Использование

Команды

КомандаОписание
-h, --helpВыводит справочную информацию
--metadata-path [path]Путь, содержащий метаданные для указанной таблицы
--test-modeВключает режим test, который отправляет PUT-запрос на указанный URL с метаданными таблицы
--linkСоздает символьные ссылки вместо копирования файлов в каталог вывода
--url [url]URL веб-сервера для режима test
--output-dir [dir]Каталог для вывода файлов в режиме non-test

Получить путь к метаданным для указанной таблицы

При использовании clickhouse-static-files-disk-uploader вы должны получить путь к метаданным для желаемой таблицы.

  1. Выполните следующий запрос, указав вашу целевую таблицу и базу данных:

  1. Это должно вернуть путь к каталогу данных для указанной таблицы:

Вывод каталога метаданных таблицы в файловую систему

Используя целевой каталог вывода output и данный путь к метаданным, выполните следующую команду:

Если все прошло успешно, вы должны увидеть следующее сообщение, а каталог output должен содержать метаданные для указанной таблицы:

Вывод каталога метаданных таблицы на внешний URL

Этот шаг аналогичен выводу каталога данных в файловую систему, но с добавлением флага --test-mode. Вместо указания каталога вывода вы должны указать целевой URL с помощью флага --url.

При включенном режиме test каталог метаданных таблицы загружается на указанный URL через PUT-запрос.

Использование каталога метаданных таблицы для создания таблицы ClickHouse

Как только у вас есть каталог метаданных таблицы, вы можете использовать его для создания таблицы ClickHouse на другом сервере.

Пожалуйста, посмотрите этот репозиторий GitHub, демонстрирующий пример. В примере мы создаем таблицу, используя диск web, который позволяет прикрепить таблицу к набору данных на другом сервере.