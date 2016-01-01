clickhouse-static-files-disk-uploader

Выводит каталог данных, содержащий метаданные для указанной таблицы ClickHouse. Эти метаданные могут быть использованы для создания таблицы ClickHouse на другом сервере с набором данных только для чтения, поддерживаемым диском web .

Не используйте этот инструмент для миграции данных. Вместо этого используйте команды BACKUP и RESTORE .

Команда Описание -h , --help Выводит справочную информацию --metadata-path [path] Путь, содержащий метаданные для указанной таблицы --test-mode Включает режим test , который отправляет PUT-запрос на указанный URL с метаданными таблицы --link Создает символьные ссылки вместо копирования файлов в каталог вывода --url [url] URL веб-сервера для режима test --output-dir [dir] Каталог для вывода файлов в режиме non-test

При использовании clickhouse-static-files-disk-uploader вы должны получить путь к метаданным для желаемой таблицы.

Выполните следующий запрос, указав вашу целевую таблицу и базу данных:

Это должно вернуть путь к каталогу данных для указанной таблицы:

Используя целевой каталог вывода output и данный путь к метаданным, выполните следующую команду:

Если все прошло успешно, вы должны увидеть следующее сообщение, а каталог output должен содержать метаданные для указанной таблицы:

Этот шаг аналогичен выводу каталога данных в файловую систему, но с добавлением флага --test-mode . Вместо указания каталога вывода вы должны указать целевой URL с помощью флага --url .

При включенном режиме test каталог метаданных таблицы загружается на указанный URL через PUT-запрос.

Как только у вас есть каталог метаданных таблицы, вы можете использовать его для создания таблицы ClickHouse на другом сервере.