clickhouse-static-files-disk-uploader
Выводит каталог данных, содержащий метаданные для указанной таблицы ClickHouse. Эти метаданные могут быть использованы для создания таблицы ClickHouse на другом сервере с набором данных только для чтения, поддерживаемым диском
web.
Не используйте этот инструмент для миграции данных. Вместо этого используйте команды
BACKUP и
RESTORE.
Использование
Команды
|Команда
|Описание
-h,
--help
|Выводит справочную информацию
--metadata-path [path]
|Путь, содержащий метаданные для указанной таблицы
--test-mode
|Включает режим
test, который отправляет PUT-запрос на указанный URL с метаданными таблицы
--link
|Создает символьные ссылки вместо копирования файлов в каталог вывода
--url [url]
|URL веб-сервера для режима
test
--output-dir [dir]
|Каталог для вывода файлов в режиме
non-test
Получить путь к метаданным для указанной таблицы
При использовании
clickhouse-static-files-disk-uploader вы должны получить путь к метаданным для желаемой таблицы.
- Выполните следующий запрос, указав вашу целевую таблицу и базу данных:
- Это должно вернуть путь к каталогу данных для указанной таблицы:
Вывод каталога метаданных таблицы в файловую систему
Используя целевой каталог вывода
output и данный путь к метаданным, выполните следующую команду:
Если все прошло успешно, вы должны увидеть следующее сообщение, а каталог
output должен содержать метаданные для указанной таблицы:
Вывод каталога метаданных таблицы на внешний URL
Этот шаг аналогичен выводу каталога данных в файловую систему, но с добавлением флага
--test-mode. Вместо указания каталога вывода вы должны указать целевой URL с помощью флага
--url.
При включенном режиме
test каталог метаданных таблицы загружается на указанный URL через PUT-запрос.
Использование каталога метаданных таблицы для создания таблицы ClickHouse
Как только у вас есть каталог метаданных таблицы, вы можете использовать его для создания таблицы ClickHouse на другом сервере.
Пожалуйста, посмотрите этот репозиторий GitHub, демонстрирующий пример. В примере мы создаем таблицу, используя диск
web, который позволяет прикрепить таблицу к набору данных на другом сервере.