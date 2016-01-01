Скрипты запуска
ClickHouse может выполнять произвольные SQL запросы из конфигурации сервера при старте. Это может быть полезно для миграций или автоматического создания схемы.
ClickHouse выполняет все запросы из
startup_scripts последовательно в указанном порядке. Если любой из запросов завершится неудачей, выполнение последующих запросов не будет прервано.
Вы можете указать условный запрос в конфигурации. В этом случае соответствующий запрос выполняется только тогда, когда условный запрос возвращает значение
1 или
true.
примечание
Если условный запрос возвращает любое другое значение, кроме
1 или
true, результат будет интерпретироваться как
false, и соответствующий запрос не будет выполнен.