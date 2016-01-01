Скрипты запуска

ClickHouse может выполнять произвольные SQL запросы из конфигурации сервера при старте. Это может быть полезно для миграций или автоматического создания схемы.

ClickHouse выполняет все запросы из startup_scripts последовательно в указанном порядке. Если любой из запросов завершится неудачей, выполнение последующих запросов не будет прервано.

Вы можете указать условный запрос в конфигурации. В этом случае соответствующий запрос выполняется только тогда, когда условный запрос возвращает значение 1 или true .