Опциональная защищенная связь между ClickHouse и Zookeeper

Not supported in ClickHouse Cloud Not supported in ClickHouse Cloud

примечание Эта страница не применима к ClickHouse Cloud. Процедура, описанная здесь, автоматизирована в сервисах ClickHouse Cloud.

Вы должны указать ssl.keyStore.location , ssl.keyStore.password и ssl.trustStore.location , ssl.trustStore.password для связи с клиентом ClickHouse по протоколу SSL. Эти параметры доступны, начиная с версии Zookeeper 3.5.2.

Вы можете добавить zookeeper.crt в доверенные сертификаты.

Раздел клиента в config.xml будет выглядеть следующим образом:

Добавьте Zookeeper в конфигурацию ClickHouse с некоторым кластером и макросами:

Запустите clickhouse-server . В логах вы должны увидеть:

Префикс secure:// указывает на то, что соединение защищено с помощью SSL.

Чтобы убедиться, что трафик зашифрован, выполните tcpdump на защищенном порту:

И выполните запрос в clickhouse-client :

При незашифрованном соединении вы увидите в выводе tcpdump что-то вроде этого:

При зашифрованном соединении вы не должны видеть этого.