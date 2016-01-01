Опциональная защищенная связь между ClickHouse и Zookeeper
Эта страница не применима к ClickHouse Cloud. Процедура, описанная здесь, автоматизирована в сервисах ClickHouse Cloud.
Вы должны указать
ssl.keyStore.location,
ssl.keyStore.password и
ssl.trustStore.location,
ssl.trustStore.password для связи с клиентом ClickHouse по протоколу SSL. Эти параметры доступны, начиная с версии Zookeeper 3.5.2.
Вы можете добавить
zookeeper.crt в доверенные сертификаты.
Раздел клиента в
config.xml будет выглядеть следующим образом:
Добавьте Zookeeper в конфигурацию ClickHouse с некоторым кластером и макросами:
Запустите
clickhouse-server. В логах вы должны увидеть:
Префикс
secure:// указывает на то, что соединение защищено с помощью SSL.
Чтобы убедиться, что трафик зашифрован, выполните
tcpdump на защищенном порту:
И выполните запрос в
clickhouse-client:
При незашифрованном соединении вы увидите в выводе
tcpdump что-то вроде этого:
При зашифрованном соединении вы не должны видеть этого.