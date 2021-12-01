Настройки пользователей
Раздел
users конфигурационного файла
user.xml содержит настройки для пользователей.
:::note "Информация"
Для управления пользователями рекомендуется использовать [SQL-ориентированный воркфлоу](/docs/ru/operations/access-rights#access-control), который также поддерживается в ClickHouse.
:::
Структура раздела
users:
<users>
<!-- If user name was not specified, 'default' user is used. -->
<user_name>
<password></password>
<!-- Or -->
<password_sha256_hex></password_sha256_hex>
<access_management>0|1</access_management>
<networks incl="networks" replace="replace">
</networks>
<profile>profile_name</profile>
<quota>default</quota>
<default_database>default<default_database>
<databases>
<database_name>
<table_name>
<filter>expression</filter>
<table_name>
</database_name>
</databases>
</user_name>
<!-- Other users settings -->
</users>
user_name/password
Пароль можно указать в текстовом виде или в виде SHA256 (шестнадцатеричный формат).
Чтобы назначить пароль в текстовом виде (не рекомендуем), поместите его в элемент
password.
Например, `<password>qwerty</password>`. Пароль можно оставить пустым.
Чтобы назначить пароль в виде SHA256, поместите хэш в элемент
password_sha256_hex.
Например, `<password_sha256_hex>65e84be33532fb784c48129675f9eff3a682b27168c0ea744b2cf58ee02337c5</password_sha256_hex>`.
Пример создания пароля в командной строке:
```
PASSWORD=$(base64 < /dev/urandom | head -c8); echo "$PASSWORD"; echo -n "$PASSWORD" | sha256sum | tr -d '-'
```
Первая строка результата — пароль. Вторая строка — соответствующий ему хэш SHA256.
Для совместимости с клиентами MySQL, пароль можно задать с помощью двойного хэша SHA1, поместив его в элемент
password_double_sha1_hex.
Например, `<password_double_sha1_hex>08b4a0f1de6ad37da17359e592c8d74788a83eb0</password_double_sha1_hex>`.
Пример создания пароля в командной строке:
```
PASSWORD=$(base64 < /dev/urandom | head -c8); echo "$PASSWORD"; echo -n "$PASSWORD" | sha1sum | tr -d '-' | xxd -r -p | sha1sum | tr -d '-'
```
Первая строка результата — пароль. Вторая строка — соответствующий ему двойной хэш SHA1.
access_management
Включает или выключает SQL-ориентированное управление доступом для пользователя.
Возможные значения:
- 0 — Выключено.
- 1 — Включено.
Значение по умолчанию: 0.
user_name/networks
Список сетей, из которых пользователь может подключиться к серверу ClickHouse.
Каждый элемент списка имеет одну из следующих форм:
<ip>— IP-адрес или маска подсети.
Примеры: `213.180.204.3`, `10.0.0.1/8`, `10.0.0.1/255.255.255.0`, `2a02:6b8::3`, `2a02:6b8::3/64`, `2a02:6b8::3/ffff:ffff:ffff:ffff::`.
<host>— Имя хоста.
Пример: `example01.host.ru`.
Для проверки доступа выполняется DNS-запрос, и все возвращенные IP-адреса сравниваются с адресом клиента.
<host_regexp>— Регулярное выражение для имен хостов.
Пример, `^example\d\d-\d\d-\d\.host\.ru$`
Для проверки доступа выполняется [DNS запрос PTR](https://en.wikipedia.org/wiki/Reverse_DNS_lookup) для адреса клиента, а затем применяется заданное регулярное выражение. Затем, для результатов запроса PTR выполняется другой DNS-запрос и все полученные адреса сравниваются с адресом клиента. Рекомендуем завершать регулярное выражение символом $.
Все результаты DNS-запросов кэшируются до перезапуска сервера.
Примеры
Чтобы открыть доступ пользователю из любой сети, укажите:
<ip>::/0</ip>
"Внимание"
Открывать доступ из любой сети небезопасно, если у вас нет правильно настроенного брандмауэра или сервер не отключен от интернета.
Чтобы открыть только локальный доступ, укажите:
<ip>::1</ip>
<ip>127.0.0.1</ip>
user_name/profile
Пользователю можно назначить профиль настроек. Профили настроек конфигурируются в отдельной секции файла
users.xml. Подробнее читайте в разделе Профили настроек.
user_name/quota
Квотирование позволяет отслеживать или ограничивать использование ресурсов в течение определённого периода времени. Квоты настраиваются в разделе
quotas конфигурационного файла
users.xml.
Пользователю можно назначить квоты. Подробное описание настройки квот смотрите в разделе Квоты.
user_name/databases
В этом разделе вы можете ограничить выдачу ClickHouse запросами
SELECT для конкретного пользователя, таким образом реализуя базовую защиту на уровне строк.
Пример
Следующая конфигурация задаёт, что пользователь
user1 в результате запросов
SELECT может получать только те строки
table1, в которых значение поля
id равно 1000.
<user1>
<databases>
<database_name>
<table1>
<filter>id = 1000</filter>
</table1>
</database_name>
</databases>
</user1>
Элемент
filter содержать любое выражение, возвращающее значение типа UInt8. Обычно он содержит сравнения и логические операторы. Строки
database_name.table1, для которых фильтр возвращает 0 не выдаются пользователю. Фильтрация несовместима с операциями
PREWHERE и отключает оптимизацию
WHERE→PREWHERE.