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Настройки пользователей

Раздел users конфигурационного файла user.xml содержит настройки для пользователей.

:::note "Информация"
Для управления пользователями рекомендуется использовать [SQL-ориентированный воркфлоу](/docs/ru/operations/access-rights#access-control), который также поддерживается в ClickHouse.
:::

Структура раздела users:

<users>
    <!-- If user name was not specified, 'default' user is used. -->
    <user_name>
        <password></password>
        <!-- Or -->
        <password_sha256_hex></password_sha256_hex>

        <access_management>0|1</access_management>

        <networks incl="networks" replace="replace">
        </networks>

        <profile>profile_name</profile>

        <quota>default</quota>
        <default_database>default<default_database>
        <databases>
            <database_name>
                <table_name>
                    <filter>expression</filter>
                <table_name>
            </database_name>
        </databases>
    </user_name>
    <!-- Other users settings -->
</users>

user_name/password

Пароль можно указать в текстовом виде или в виде SHA256 (шестнадцатеричный формат).

  • Чтобы назначить пароль в текстовом виде (не рекомендуем), поместите его в элемент password.

    Например, `<password>qwerty</password>`. Пароль можно оставить пустым.

  • Чтобы назначить пароль в виде SHA256, поместите хэш в элемент password_sha256_hex.

    Например, `<password_sha256_hex>65e84be33532fb784c48129675f9eff3a682b27168c0ea744b2cf58ee02337c5</password_sha256_hex>`.

    Пример создания пароля в командной строке:

    ```
    PASSWORD=$(base64 < /dev/urandom | head -c8); echo "$PASSWORD"; echo -n "$PASSWORD" | sha256sum | tr -d '-'
    ```

    Первая строка результата — пароль. Вторая строка — соответствующий ему хэш SHA256.

  • Для совместимости с клиентами MySQL, пароль можно задать с помощью двойного хэша SHA1, поместив его в элемент password_double_sha1_hex.

    Например, `<password_double_sha1_hex>08b4a0f1de6ad37da17359e592c8d74788a83eb0</password_double_sha1_hex>`.

    Пример создания пароля в командной строке:

    ```
    PASSWORD=$(base64 < /dev/urandom | head -c8); echo "$PASSWORD"; echo -n "$PASSWORD" | sha1sum | tr -d '-' | xxd -r -p | sha1sum | tr -d '-'
    ```

    Первая строка результата — пароль. Вторая строка — соответствующий ему двойной хэш SHA1.

access_management

Включает или выключает SQL-ориентированное управление доступом для пользователя.

Возможные значения:

  • 0 — Выключено.
  • 1 — Включено.

Значение по умолчанию: 0.

user_name/networks

Список сетей, из которых пользователь может подключиться к серверу ClickHouse.

Каждый элемент списка имеет одну из следующих форм:

  • <ip> — IP-адрес или маска подсети.

    Примеры: `213.180.204.3`, `10.0.0.1/8`, `10.0.0.1/255.255.255.0`, `2a02:6b8::3`, `2a02:6b8::3/64`, `2a02:6b8::3/ffff:ffff:ffff:ffff::`.

  • <host> — Имя хоста.

    Пример: `example01.host.ru`.

    Для проверки доступа выполняется DNS-запрос, и все возвращенные IP-адреса сравниваются с адресом клиента.

  • <host_regexp> — Регулярное выражение для имен хостов.

    Пример, `^example\d\d-\d\d-\d\.host\.ru$`

    Для проверки доступа выполняется [DNS запрос PTR](https://en.wikipedia.org/wiki/Reverse_DNS_lookup) для адреса клиента, а затем применяется заданное регулярное выражение. Затем, для результатов запроса PTR выполняется другой DNS-запрос и все полученные адреса сравниваются с адресом клиента. Рекомендуем завершать регулярное выражение символом $.

Все результаты DNS-запросов кэшируются до перезапуска сервера.

Примеры

Чтобы открыть доступ пользователю из любой сети, укажите:

<ip>::/0</ip>
"Внимание"
Открывать доступ из любой сети небезопасно, если у вас нет правильно настроенного брандмауэра или сервер не отключен от интернета.

Чтобы открыть только локальный доступ, укажите:

<ip>::1</ip>
<ip>127.0.0.1</ip>

user_name/profile

Пользователю можно назначить профиль настроек. Профили настроек конфигурируются в отдельной секции файла users.xml. Подробнее читайте в разделе Профили настроек.

user_name/quota

Квотирование позволяет отслеживать или ограничивать использование ресурсов в течение определённого периода времени. Квоты настраиваются в разделе quotas конфигурационного файла users.xml.

Пользователю можно назначить квоты. Подробное описание настройки квот смотрите в разделе Квоты.

user_name/databases

В этом разделе вы можете ограничить выдачу ClickHouse запросами SELECT для конкретного пользователя, таким образом реализуя базовую защиту на уровне строк.

Пример

Следующая конфигурация задаёт, что пользователь user1 в результате запросов SELECT может получать только те строки table1, в которых значение поля id равно 1000.

<user1>
    <databases>
        <database_name>
            <table1>
                <filter>id = 1000</filter>
            </table1>
        </database_name>
    </databases>
</user1>

Элемент filter содержать любое выражение, возвращающее значение типа UInt8. Обычно он содержит сравнения и логические операторы. Строки database_name.table1, для которых фильтр возвращает 0 не выдаются пользователю. Фильтрация несовместима с операциями PREWHERE и отключает оптимизацию WHERE→PREWHERE.