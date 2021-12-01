Настройки пользователей

"Внимание"

Открывать доступ из любой сети небезопасно, если у вас нет правильно настроенного брандмауэра или сервер не отключен от интернета.



Чтобы открыть только локальный доступ, укажите:

< ip > ::1 </ ip >

< ip > 127.0.0.1 </ ip >



Пользователю можно назначить профиль настроек. Профили настроек конфигурируются в отдельной секции файла users.xml . Подробнее читайте в разделе Профили настроек.

Квотирование позволяет отслеживать или ограничивать использование ресурсов в течение определённого периода времени. Квоты настраиваются в разделе quotas конфигурационного файла users.xml .

Пользователю можно назначить квоты. Подробное описание настройки квот смотрите в разделе Квоты.

В этом разделе вы можете ограничить выдачу ClickHouse запросами SELECT для конкретного пользователя, таким образом реализуя базовую защиту на уровне строк.

Пример

Следующая конфигурация задаёт, что пользователь user1 в результате запросов SELECT может получать только те строки table1 , в которых значение поля id равно 1000.

< user1 >

< databases >

< database_name >

< table1 >

< filter > id = 1000 </ filter >

</ table1 >

</ database_name >

</ databases >

</ user1 >

