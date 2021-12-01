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Разрешения для запросов

Запросы в ClickHouse можно разделить на несколько типов:

Запросы на чтение данных: SELECT , SHOW , DESCRIBE , EXISTS . Запросы за запись данных: INSERT , OPTIMIZE . Запросы на изменение настроек: SET , USE . Запросы DDL: CREATE , ALTER , RENAME , ATTACH , DETACH , DROP TRUNCATE . KILL QUERY .

Разрешения пользователя по типу запроса регулируются параметрами:

readonly — ограничивает разрешения для всех типов запросов, кроме DDL.

allow_ddl — ограничивает разрешения для DDL запросов.

KILL QUERY выполняется с любыми настройками.

Ограничивает разрешения для запросов на чтение данных, запись данных и изменение параметров.

Разделение запросов по типам смотрите по тексту выше по тексту.

Возможные значения

0 — разрешены все запросы.

1 — разрешены только запросы на чтение данных.

2 — разрешены запросы на чтение данных и изменение настроек.

После установки readonly = 1 или 2 пользователь не может изменить настройки readonly и allow_ddl в текущей сессии.

При использовании метода GET в HTTP интерфейсе, readonly = 1 устанавливается автоматически. Для изменения данных используйте метод POST .

Установка readonly = 1 запрещает изменение всех настроек. Существует способ запретить изменения только некоторых настроек, см. ограничения на изменение настроек.

Значение по умолчанию

0

Разрешает/запрещает DDL запросы.

Разделение запросов по типам смотрите по тексту выше по тексту.

Возможные значения

0 — DDL запросы не разрешены.

1 — DDL запросы разрешены.

Если allow_ddl = 0 , то невозможно выполнить SET allow_ddl = 1 для текущей сессии.

Значение по умолчанию

1