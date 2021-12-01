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Разрешения для запросов

Запросы в ClickHouse можно разделить на несколько типов:

  1. Запросы на чтение данных: SELECT, SHOW, DESCRIBE, EXISTS.
  2. Запросы за запись данных: INSERT, OPTIMIZE.
  3. Запросы на изменение настроек: SET, USE.
  4. Запросы DDL: CREATE, ALTER, RENAME, ATTACH, DETACH, DROP TRUNCATE.
  5. KILL QUERY.

Разрешения пользователя по типу запроса регулируются параметрами:

  • readonly — ограничивает разрешения для всех типов запросов, кроме DDL.
  • allow_ddl — ограничивает разрешения для DDL запросов.

KILL QUERY выполняется с любыми настройками.

readonly

Ограничивает разрешения для запросов на чтение данных, запись данных и изменение параметров.

Разделение запросов по типам смотрите по тексту выше по тексту.

Возможные значения

  • 0 — разрешены все запросы.
  • 1 — разрешены только запросы на чтение данных.
  • 2 — разрешены запросы на чтение данных и изменение настроек.

После установки readonly = 1 или 2 пользователь не может изменить настройки readonly и allow_ddl в текущей сессии.

При использовании метода GET в HTTP интерфейсе, readonly = 1 устанавливается автоматически. Для изменения данных используйте метод POST.

Установка readonly = 1 запрещает изменение всех настроек. Существует способ запретить изменения только некоторых настроек, см. ограничения на изменение настроек.

Значение по умолчанию

0

allow_ddl

Разрешает/запрещает DDL запросы.

Разделение запросов по типам смотрите по тексту выше по тексту.

Возможные значения

  • 0 — DDL запросы не разрешены.
  • 1 — DDL запросы разрешены.

Если allow_ddl = 0, то невозможно выполнить SET allow_ddl = 1 для текущей сессии.

Значение по умолчанию

1