Обзор Настроек
XML-основные Профили Настроек и файлы конфигурации в настоящее время не поддерживаются для ClickHouse Cloud. Для указания настроек для вашей службы ClickHouse Cloud вы должны использовать Профили Настроек на Основе SQL.
Существует две основные группы настроек ClickHouse:
- Глобальные серверные настройки
- Сессионные настройки
Основное различие между ними заключается в том, что глобальные серверные настройки применяются глобально для сервера ClickHouse, в то время как сессионные настройки применяются к пользовательским сессиям или даже отдельным запросам.
Читать о глобальных серверных настройках, чтобы узнать больше о конфигурации вашего сервера ClickHouse на глобальном уровне.
Читать о сессионных настройках, чтобы узнать больше о конфигурации вашего сервера ClickHouse на уровне сессии.
Просмотр нестандартных настроек
Чтобы просмотреть, какие настройки были изменены от их стандартного значения:
Если вы не изменили никаких настроек от их стандартного значения, то ClickHouse не вернет ничего.
Чтобы проверить значение конкретной настройки, укажите
name настройки в вашем запросе:
Эта команда должна вернуть что-то вроде: