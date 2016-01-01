Обзор Настроек

примечание XML-основные Профили Настроек и файлы конфигурации в настоящее время не поддерживаются для ClickHouse Cloud. Для указания настроек для вашей службы ClickHouse Cloud вы должны использовать Профили Настроек на Основе SQL.

Существует две основные группы настроек ClickHouse:

Глобальные серверные настройки

Сессионные настройки

Основное различие между ними заключается в том, что глобальные серверные настройки применяются глобально для сервера ClickHouse, в то время как сессионные настройки применяются к пользовательским сессиям или даже отдельным запросам.

Читать о глобальных серверных настройках, чтобы узнать больше о конфигурации вашего сервера ClickHouse на глобальном уровне.

Читать о сессионных настройках, чтобы узнать больше о конфигурации вашего сервера ClickHouse на уровне сессии.

Чтобы просмотреть, какие настройки были изменены от их стандартного значения:

Если вы не изменили никаких настроек от их стандартного значения, то ClickHouse не вернет ничего.

Чтобы проверить значение конкретной настройки, укажите name настройки в вашем запросе:

Эта команда должна вернуть что-то вроде: