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Конфигурационные файлы

ClickHouse поддерживает многофайловое управление конфигурацией. Основной конфигурационный файл сервера — /etc/clickhouse-server/config.xml или /etc/clickhouse-server/config.yaml . Остальные файлы должны находиться в директории /etc/clickhouse-server/config.d . Обратите внимание, что конфигурационные файлы могут быть записаны в форматах XML или YAML, но смешение этих форматов в одном файле не поддерживается. Например, можно хранить основные конфигурационные файлы как config.xml и users.xml , а дополнительные файлы записать в директории config.d и users.d в формате .yaml .

Все XML файлы должны иметь одинаковый корневой элемент, обычно <clickhouse> . Для YAML элемент clickhouse: должен отсутствовать, так как парсер вставляет его автоматически.

Некоторые настройки, определенные в основном конфигурационном файле, могут быть переопределены в других файлах:

У элементов этих конфигурационных файлов могут быть указаны атрибуты replace или remove .

или . Если ни один атрибут не указан, сервер объединит содержимое элементов рекурсивно, заменяя совпадающие значения дочерних элементов.

Если указан атрибут replace , сервер заменит весь элемент на указанный.

, сервер заменит весь элемент на указанный. Если указан атрибут remove , сервер удалит элемент.

Также возможно указать атрибуты как переменные среды с помощью from_env="VARIABLE_NAME" :

< clickhouse >

< macros >

< replica from_env = " REPLICA " />

< layer from_env = " LAYER " />

< shard from_env = " SHARD " />

</ macros >

</ clickhouse >



В конфигурационном файле могут быть указаны «подстановки». Если у элемента присутствует атрибут incl , то в качестве значения будет использована соответствующая подстановка из файла. По умолчанию путь к файлу с подстановками - /etc/metrika.xml . Он может быть изменён в конфигурации сервера в элементе include_from. Значения подстановок указываются в элементах /clickhouse/имя_подстановки этого файла. Если подстановка, заданная в incl , отсутствует, то делается соответствующая запись в лог. Чтобы ClickHouse фиксировал в логе отсутствие подстановки, необходимо указать атрибут optional="true" (например, настройки для macros).

Если нужно заменить весь элемент подстановкой, можно использовать include как имя элемента.

Пример подстановки XML:

< clickhouse >



< profiles from_zk = " /profiles-in-zookeeper " />



< users >



< include from_zk = " /users-in-zookeeper " />

< include from_zk = " /other-users-in-zookeeper " />

</ users >

</ clickhouse >



Подстановки могут также выполняться из ZooKeeper. Для этого укажите у элемента атрибут from_zk = "/path/to/node" . Значение элемента заменится на содержимое узла /path/to/node в ZooKeeper. В ZooKeeper-узел также можно положить целое XML-поддерево, оно будет целиком вставлено в исходный элемент.

В элементе users_config файла config.xml можно указать относительный путь к конфигурационному файлу с настройками пользователей, профилей и квот. Значение users_config по умолчанию — users.xml . Если users_config не указан, то настройки пользователей, профилей и квот можно задать непосредственно в config.xml .

Настройки пользователя могут быть разделены в несколько отдельных файлов аналогичных config.xml и config.d\ . Имя директории задаётся также как users_config . Имя директории задаётся так же, как имя файла в users_config , с подстановкой .d вместо .xml / .yaml . Директория users.d используется по умолчанию, также как users.xml используется для users_config . Например, можно иметь по отдельному конфигурационному файлу для каждого пользователя:

$ cat /etc/clickhouse-server/users.d/alice.xml



< clickhouse >

< users >

< alice >

< profile > analytics </ profile >

< networks >

< ip > ::/0 </ ip >

</ networks >

< password_sha256_hex > ... </ password_sha256_hex >

< quota > analytics </ quota >

</ alice >

</ users >

</ clickhouse >



Для каждого конфигурационного файла, сервер при запуске генерирует также файлы file-preprocessed.xml . Эти файлы содержат все выполненные подстановки и переопределения, и предназначены для информационных целей. Если в конфигурационных файлах были использованы ZooKeeper-подстановки, но при старте сервера ZooKeeper недоступен, то сервер загрузит конфигурацию из preprocessed-файла.

Сервер следит за изменениями конфигурационных файлов, а также файлов и ZooKeeper-узлов, которые были использованы при выполнении подстановок и переопределений, и перезагружает настройки пользователей и кластеров на лету. То есть, можно изменять кластера, пользователей и их настройки без перезапуска сервера.

Здесь можно рассмотреть пример реальной конфигурации записанной на YAML: config.yaml.example.

Между стандартами XML и YAML имеются различия, поэтому в этом разделе будут перечислены некоторые подсказки для написания конфигурации на YMAL.

Для записи обычной пары ключ-значение следует использовать Scalar:

key : value



Для создания тега, содержащего подтеги следует использовать Map:

map_key :

key1 : val1

key2 : val2

key3 : val3



Для создания списка значений или подтегов, расположенных по определенному ключу, следует использовать Sequence:

seq_key :

- val1

- val2

- key1 : val3

- map :

key2 : val4

key3 : val5



В случае, усли необходимо объявить тег, аналогичный XML-атрибуту, необходимо задать скаляр, имеющий ключ с префиксом @ и заключенный в кавычки:

map :

"@attr1" : value1

"@attr2" : value2

key : 123



Из такой Map мы получим после конвертации:

< map attr1 = " value1 " attr2 = " value2 " >

< key > 123 </ key >

</ map >



Помимо Map, можно задавать атрибуты для Sequence:

seq :

- "@attr1" : value1

- "@attr2" : value2

- 123

- abc



Таким образом получая аналог следующей записи на XML:

< seq attr1 = " value1 " attr2 = " value2 " > 123 </ seq >

< seq attr1 = " value1 " attr2 = " value2 " > abc </ seq >



При старте сервера для каждого конфигурационного файла создаются файлы предобработки file-preprocessed.xml . Они содержат все выполненные подстановки и переопределения (эти сведения записываются просто для информации). Если в конфигурационном файле настроены подстановки ZooKeeper, но при старте сервера ZooKeeper не доступен, то сервер загружает конфигурацию из соответствующего файла предобработки.

Сервер отслеживает как изменения в конфигурационных файлах, так и файлы и узы ZooKeeper, которые были использованы при выполнении подстановок и переопределений, и на ходу перезагружает настройки для пользователей и кластеров. Это означает, что можно изменять кластеры, пользователей и их настройки без перезапуска сервера.