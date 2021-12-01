Конфигурационные файлы
ClickHouse поддерживает многофайловое управление конфигурацией. Основной конфигурационный файл сервера —
/etc/clickhouse-server/config.xml или
/etc/clickhouse-server/config.yaml. Остальные файлы должны находиться в директории
/etc/clickhouse-server/config.d. Обратите внимание, что конфигурационные файлы могут быть записаны в форматах XML или YAML, но смешение этих форматов в одном файле не поддерживается. Например, можно хранить основные конфигурационные файлы как
config.xml и
users.xml, а дополнительные файлы записать в директории
config.d и
users.d в формате
.yaml.
Все XML файлы должны иметь одинаковый корневой элемент, обычно
<clickhouse>. Для YAML элемент
clickhouse: должен отсутствовать, так как парсер вставляет его автоматически.
Переопределение
Некоторые настройки, определенные в основном конфигурационном файле, могут быть переопределены в других файлах:
- У элементов этих конфигурационных файлов могут быть указаны атрибуты
replaceили
remove.
- Если ни один атрибут не указан, сервер объединит содержимое элементов рекурсивно, заменяя совпадающие значения дочерних элементов.
- Если указан атрибут
replace, сервер заменит весь элемент на указанный.
- Если указан атрибут
remove, сервер удалит элемент.
Также возможно указать атрибуты как переменные среды с помощью
from_env="VARIABLE_NAME":
<clickhouse>
<macros>
<replica from_env="REPLICA" />
<layer from_env="LAYER" />
<shard from_env="SHARD" />
</macros>
</clickhouse>
Подстановки
В конфигурационном файле могут быть указаны «подстановки». Если у элемента присутствует атрибут
incl, то в качестве значения будет использована соответствующая подстановка из файла. По умолчанию путь к файлу с подстановками -
/etc/metrika.xml. Он может быть изменён в конфигурации сервера в элементе include_from. Значения подстановок указываются в элементах
/clickhouse/имя_подстановки этого файла. Если подстановка, заданная в
incl, отсутствует, то делается соответствующая запись в лог. Чтобы ClickHouse фиксировал в логе отсутствие подстановки, необходимо указать атрибут
optional="true" (например, настройки для macros).
Если нужно заменить весь элемент подстановкой, можно использовать
include как имя элемента.
Пример подстановки XML:
<clickhouse>
<!-- Appends XML subtree found at `/profiles-in-zookeeper` ZK path to `<profiles>` element. -->
<profiles from_zk="/profiles-in-zookeeper" />
<users>
<!-- Replaces `include` element with the subtree found at `/users-in-zookeeper` ZK path. -->
<include from_zk="/users-in-zookeeper" />
<include from_zk="/other-users-in-zookeeper" />
</users>
</clickhouse>
Подстановки могут также выполняться из ZooKeeper. Для этого укажите у элемента атрибут
from_zk = "/path/to/node". Значение элемента заменится на содержимое узла
/path/to/node в ZooKeeper. В ZooKeeper-узел также можно положить целое XML-поддерево, оно будет целиком вставлено в исходный элемент.
В элементе
users_config файла
config.xml можно указать относительный путь к конфигурационному файлу с настройками пользователей, профилей и квот. Значение
users_config по умолчанию —
users.xml. Если
users_config не указан, то настройки пользователей, профилей и квот можно задать непосредственно в
config.xml.
Настройки пользователя могут быть разделены в несколько отдельных файлов аналогичных
config.xml и
config.d\. Имя директории задаётся также как
users_config.
Имя директории задаётся так же, как имя файла в
users_config, с подстановкой
.d вместо
.xml/
.yaml.
Директория
users.d используется по умолчанию, также как
users.xml используется для
users_config.
Например, можно иметь по отдельному конфигурационному файлу для каждого пользователя:
$ cat /etc/clickhouse-server/users.d/alice.xml
<clickhouse>
<users>
<alice>
<profile>analytics</profile>
<networks>
<ip>::/0</ip>
</networks>
<password_sha256_hex>...</password_sha256_hex>
<quota>analytics</quota>
</alice>
</users>
</clickhouse>
Для каждого конфигурационного файла, сервер при запуске генерирует также файлы
file-preprocessed.xml. Эти файлы содержат все выполненные подстановки и переопределения, и предназначены для информационных целей. Если в конфигурационных файлах были использованы ZooKeeper-подстановки, но при старте сервера ZooKeeper недоступен, то сервер загрузит конфигурацию из preprocessed-файла.
Сервер следит за изменениями конфигурационных файлов, а также файлов и ZooKeeper-узлов, которые были использованы при выполнении подстановок и переопределений, и перезагружает настройки пользователей и кластеров на лету. То есть, можно изменять кластера, пользователей и их настройки без перезапуска сервера.
Примеры записи конфигурации на YAML
Здесь можно рассмотреть пример реальной конфигурации записанной на YAML: config.yaml.example.
Между стандартами XML и YAML имеются различия, поэтому в этом разделе будут перечислены некоторые подсказки для написания конфигурации на YMAL.
Для записи обычной пары ключ-значение следует использовать Scalar:
key: value
Для создания тега, содержащего подтеги следует использовать Map:
map_key:
key1: val1
key2: val2
key3: val3
Для создания списка значений или подтегов, расположенных по определенному ключу, следует использовать Sequence:
seq_key:
- val1
- val2
- key1: val3
- map:
key2: val4
key3: val5
В случае, усли необходимо объявить тег, аналогичный XML-атрибуту, необходимо задать скаляр, имеющий ключ с префиксом @ и заключенный в кавычки:
map:
"@attr1": value1
"@attr2": value2
key: 123
Из такой Map мы получим после конвертации:
<map attr1="value1" attr2="value2">
<key>123</key>
</map>
Помимо Map, можно задавать атрибуты для Sequence:
seq:
- "@attr1": value1
- "@attr2": value2
- 123
- abc
Таким образом получая аналог следующей записи на XML:
<seq attr1="value1" attr2="value2">123</seq>
<seq attr1="value1" attr2="value2">abc</seq>
Детали реализации
При старте сервера для каждого конфигурационного файла создаются файлы предобработки
file-preprocessed.xml. Они содержат все выполненные подстановки и переопределения (эти сведения записываются просто для информации). Если в конфигурационном файле настроены подстановки ZooKeeper, но при старте сервера ZooKeeper не доступен, то сервер загружает конфигурацию из соответствующего файла предобработки.
Сервер отслеживает как изменения в конфигурационных файлах, так и файлы и узы ZooKeeper, которые были использованы при выполнении подстановок и переопределений, и на ходу перезагружает настройки для пользователей и кластеров. Это означает, что можно изменять кластеры, пользователей и их настройки без перезапуска сервера.