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PostgreSQL

СтраницаОписание
ОбзорВводная страница для этого раздела
Подключение к PostgreSQLЭта страница охватывает следующие варианты интеграции PostgreSQL с ClickHouse: ClickPipes, PeerDB, движок таблиц PostgreSQL, движок базы данных MaterializedPostgreSQL.
Миграция данныхЧасть 1 руководства по миграции с PostgreSQL на ClickHouse. С использованием практического примера демонстрируется, как эффективно выполнить миграцию с использованием подхода репликации в реальном времени (CDC). Многие из охваченных концепций также применимы для ручных массовых передач данных из PostgreSQL в ClickHouse.
Переписывание запросов PostgreSQLЧасть 2 руководства по миграции с PostgreSQL на ClickHouse. С использованием практического примера демонстрируется, как эффективно выполнить миграцию с использованием подхода репликации в реальном времени (CDC). Многие из охваченных концепций также применимы для ручных массовых передач данных из PostgreSQL в ClickHouse.
Методы моделирования данныхЧасть 3 руководства по миграции с PostgreSQL на ClickHouse. С использованием практического примера демонстрируется, как моделировать данные в ClickHouse при миграции из PostgreSQL.
ПриложениеДополнительная информация, относящаяся к миграции из PostgreSQL