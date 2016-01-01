|Обзор
|Вводная страница для этого раздела
|Подключение к PostgreSQL
|Эта страница охватывает следующие варианты интеграции PostgreSQL с ClickHouse: ClickPipes, PeerDB, движок таблиц PostgreSQL, движок базы данных MaterializedPostgreSQL.
|Миграция данных
|Часть 1 руководства по миграции с PostgreSQL на ClickHouse. С использованием практического примера демонстрируется, как эффективно выполнить миграцию с использованием подхода репликации в реальном времени (CDC). Многие из охваченных концепций также применимы для ручных массовых передач данных из PostgreSQL в ClickHouse.
|Переписывание запросов PostgreSQL
|Часть 2 руководства по миграции с PostgreSQL на ClickHouse. С использованием практического примера демонстрируется, как эффективно выполнить миграцию с использованием подхода репликации в реальном времени (CDC). Многие из охваченных концепций также применимы для ручных массовых передач данных из PostgreSQL в ClickHouse.
|Методы моделирования данных
|Часть 3 руководства по миграции с PostgreSQL на ClickHouse. С использованием практического примера демонстрируется, как моделировать данные в ClickHouse при миграции из PostgreSQL.
|Приложение
|Дополнительная информация, относящаяся к миграции из PostgreSQL